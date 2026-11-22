Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB-ului, și-a criticat dur echipa după remiza cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa #16 din Superliga.

Omul de afaceri s-a declarat dezamăgit de evoluția jucătorilor și l-a luat din nou în vizor pe Aymen Boutoutaou (25 de ani)

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Totodată, Becali a anunțat că se va implica mai mult decât până acum în deciziile de la club și că vor urma schimbări importante la echipă.

Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB 0-0 : „Nu avem valoare”

Patronul roș-albaștrilor consideră că echipa sa ar fi trebuit să câștige partida de la Mioveni, mai ales în contextul situației din clasament.

„Nu avem valoare. Dacă nu câștigi cu Argeșul, la situația în care ești în clasament, nu ai valoare. Nu ai ce să faci.

E și colectivă, și individuală. Individual, sunt mai valoroși, ca dovadă că am dominat, dar noi am jucat cu o echipă foarte slabă și, dacă n-am marcat gol, ce să facem? Asta e”, a declarat Becali după meci, la Prima Sport.

Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a ajuns la 22 de puncte după 16 etape și ocupă locul 9 în Superliga, la șapte puncte de ultima poziție care asigură prezența în play-off.

Aymen Boutoutaou, criticat dur: „Nu văd nicio calitate. Nici nu e fotbalist”

Cele mai dure critici au fost la adresa lui Aymen Boutoutaou. Algerianul a fost titular cu FC Argeș, deși Becali a fost nemulțumit de evoluțiile sale și în trecut.

„Avem jucători accidentați, că altfel îl lăsam eu pe Boutoutaou vreodată în teren? Că «domnule, să vezi că are calități». Unde are calități? Eu nu văd nicio calitate.

Distruge jocul echipei, se înșurubează pe acolo și lasă mingea la adversar. Ce calitate? Nici nu știu ce a văzut Mihai Stoica (n.r. - fost președinte CA al FCSB-ului) la el, că nici nu e fotbalist. Pe toate le pierde.

Dacă echipa muncește și ajunge un jucător să piardă mingea așa, te descurajează”, a spus patronul FCSB.

Asta este, ce s-a stricat o să încerc să repar. O să pierdem un an, o să pierdem și trei milioane pe el și asta este, ca să mă învăț minte, când e vorba de bani, să mă ocup eu.Nu așa cum spuneți voi, să las niște specialiști. Dacă las pe specialiști, rămâne stâna fără oi Gigi Becali, patron FCSB

Becali a anunțat că Boutoutaou nu va mai fi titular și a susținut că Alexandru Stoian, introdus în repriza secundă, merită mai multe șanse.

„Nu trebuie refăcut totul din temelii. În a doua repriză a intrat Stoian. Îl mai vezi pe Boutoutaou titular? L-am lăsat pe Reghecampf.

O să vezi cum fac eu următorul meci. O să mai fie Boutoutaou titular? Cum să nu joace Stoian? E trei clase peste el”, a mai spus patronul formației roș-albastre.

Becali i-a criticat și pe Toma și Miculescu. Ce spune despre Drăguș

Nemulțumirile patronului nu s-au oprit la Boutoutaou.

„Și greșeala cu Mihai Toma. Nu e fotbalist de Liga 1. El se zbate, dar nu poți să joci. Dacă nu câștigi dueluri, ce să faci? E mic, aleargă, face, drege.

O să-i zic: «Bă, Reghe, pe Toma, lasă-l acolo». Poate îl lăsai pe Joao Paulo în teren, era mai bine”, a declarat acesta.

Și Drăguș, nu ai voie să ratezi de acolo, de la 12-15 metri, să ratezi așa...Să zicem că, după atâta timp, prestația e acceptabilă. Nu e bună, dar valoarea se vede. Acolo, în față, trebuie să ai cu cine juca. David Miculescu, săracul, nu mai este fotbalist. Ei au spus că și-a revenit la antrenamente, chiar mă bucuram. Nu l-am văzut în prima repriză deloc. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali îi ia apărarea lui Denis Drăguș după faza controversată

Patronul FCSB a comentat și momentul în care Denis Drăguș l-a lovit cu cotul pe Oancea, într-un duel din prima repriză.

„Au zis cârcotașii că merita roșu, că e nervos. Nu îl văd nervos. Dacă te ia cineva în brațe, încerci să te descotorosești de el.

Dacă te ține unul în brațe, ca un nesimțit, în halul ăsta... Am mai văzut să tragi de tricou, dar nu să-l iei în brațe.

Normal că te enervezi. Cârcotașii abia așteaptă să chestioneze”, a mai spus Becali.

Gigi Becali, pesimist în privința șanselor la titlu: „Dacă exista valoare, dădeai gol”

Întrebat despre situația din clasament și despre posibilitatea ca FCSB să rateze din nou play-off-ul, Becali a revenit la problema valorii lotului.

„Dacă nu există valoare? Dacă exista, dădeai gol. Ai mijlocaș bun, pasezi, driblezi și dai gol.

Dacă ne-a bătut Craiova cu 5-0, asta este echipa. Și eu am dormit în ghete și am zis că aducem jucători.

I-am adus pe Boutoutaou, Arad, Batubinsika, care nu sunt fotbaliști. Am zis să aduc cinci-șase și nu am adus niciunul.

I-am vândut pe Olaru și Bîrligea și n-am mai adus nimic. Pe Boutoutaou îl tot încerci și îți strică jocul”, a declarat Becali.

Gigi Becali anunță că va decide singur la FCSB: „Nimeni nu va mai stăpâni echipa în afară de mine”

Patronul s-a arătat dezamăgit de faptul că a avut încredere în recomandările primite.

„E oftica mea. Cum să dai 1.300.000 pe un jucător, să-i mai dai și 50.000 pe lună, unui jucător zero? Este cea mai mare oftică a mea.

«Punem niște profesioniști». Care profesioniști? Mai profesionist decât Mihai Stoica e vreunul? Dacă cel mai profesionist a făcut ce a făcut, ce să mai am încredere în cineva?

Alții or fi profesioniști, dar eu nu am încredere în nimeni. Niciodată în viața mea nu mai decide nimeni la ce stăpânesc eu”, a continuat Becali.

Ați tot spus că Becali face, drege. De acum încolo o să vedeți. Până acum mai era Meme. De acum încolo, după ce s-a întâmplat cu Boutoutaou, nimeni nu va mai stăpâni echipa în afară de mine. Sau mă retrag și gata, dacă nu pot să remediez. Așa ceva este inadmisibil Gigi Becali, patron FCSB

Deși este în continuare dispus să investească sume importante în transferuri, Becali a precizat că nu va mai accepta să cumpere fotbaliști pe care nu i-a urmărit personal.

„Da, dar numai dacă îl văd eu. Stai să văd eu ce bun e ăla!

Și eu, prost, cum să dau 1,3 milioane pe un jucător, fiind patronul, și să-i dau 50.000 pe lună? Păi cine e el să-i dau 50.000? Nu avea nimeni, doar Drăguș, că așa am hotărât eu.

În Drăguș am încredere, o să-și scoată banii. El vine după o accidentare

Boutoutaou are trei ani contract. Va fi dificil, că nu cred că îi convine. Am dat 1,3 milioane, ați luat 350.000, găsiți-i ofertă de 500.000 să-l vând. Impresarii care l-au vrăjit pe Meme să găsească echipă să-l dau.

Eu nu îl luam, ca fizic. Mai vezi la mine jucători piticanii? Nu o să mai vezi în viața mea. Nu o să-l mai bag și gata. Se irosesc mingi, ocazii. Nu e numai el vinovat, nu există calitate”, a mai spus patronul roș-albaștrilor.

Becali o vede pe Universitatea Craiova favorită: „E un an pierdut”

Patronul FCSB a explicat și de ce consideră că actualul sezon este compromis în privința luptei pentru titlu.

„E un an pierdut. Ai văzut cum joacă Craiova. Sunt 14 puncte, șapte înjumătățite.

Nu ai cum să ajungi, pentru că e prea mare diferența, mai ales că e mai bună decât tine”, a mai spus Becali.

Întrebat despre modul în care Mihai Rotaru gestionează transferurile la Universitatea Craiova, Becali a susținut că patronul oltenilor controlează personal toate deciziile legate de achiziții.

Du-te, mă, vezi-ți de treabă! Și aerul îl controlează acolo. Bravo lui și îl felicit. Toți jucătorii, el! Nimeni nu aduce. Nu știu dacă se bagă peste antrenori, dar să aducă altcineva? Numai el.Bravo lui, eu am fost prea prost Gigi Becali, patron FCSB

Întrebat dacă mai există șanse să-l aducă pe Nicolae Stanciu, Becali nu s-a arătat prea interesat să continue discuțiile.

„Să fie sănătos! Îmi arde de Stanciu mie? Am vorbit cu el, a zis că sună. Dacă s-a hotărât, să fie sănătos și gata.

Cred că am greșit cu Tănase. L-am împins să plece, am spus că nu are ce căuta.

Dacă era Tănase, mai lega echipa, era ceva. Nu mai avem jucători care să lege echipa”, a mai spus Becali.

VIDEO Ce a declarat Reghecampf după FC Argeș - FCSB 0-0

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