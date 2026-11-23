Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (46 de ani), a remizat pe terenul Atalantei, scor 4-4, duminică seară, în etapa #12 din Serie A.

Partida de la Bergamo a oferit opt goluri și numeroase răsturnări de situație.

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Milanezii au condus cu 2-0 și 4-2, însă gazdele au revenit de fiecare dată și au smuls un punct în ultimele minute.

Francesco Pio Esposito a fost omul meciului pentru Inter, cu trei goluri marcate, însă prestația atacantului nu a fost suficientă pentru ca formația lui Chivu să obțină victoria.

Atalanta - Inter 4-4 . Tripla lui Esposito nu i-a adus victoria lui Cristi Chivu

Inter a început foarte bine partida și a deschis scorul în minutul 16, prin Francesco Pio Esposito.

Tânărul atacant a făcut 2-0 în minutul 32, cu o lovitură de cap, însă avantajul de două goluri a durat foarte puțin.

Trei minute mai târziu, Eljif Elmas a redus diferența pentru Atalanta, iar la pauză echipa lui Chivu conducea cu 2-1.

Inter a început bine și repriza secundă. În minutul 52, Esposito a completat hat-trick-ul, după o pasă primită de la Marcus Thuram, și a refăcut avantajul de două goluri al oaspeților.

Atalanta nu a renunțat, iar Charles De Ketelaere a înscris pentru 2-3 în minutul 72, cu o lovitură de cap, după un corner.

Patru minute mai târziu, Petar Sucic a transformat un penalty obținut de Thuram și a dus scorul la 4-2 pentru Inter.

Nici de această dată milanezii nu au reușit să păstreze avantajul. În minutul 80, De Ketelaere a reușit dubla și a apropiat-o din nou pe Atalanta la un singur gol.

Inter, egalată din penalty în minutul 90+1

Finalul a fost unul dramatic pentru echipa lui Cristi Chivu.

În minutul 90, arbitrul Fabio Maresca a acordat penalty pentru Atalanta, după un henț comis de Alessandro Bastoni.

Franck Kessie a executat lovitura de pedeapsă în minutul 90+1 și a stabilit scorul final, 4-4.

Inter a încercat să revină în avantaj în prelungiri și a fost aproape să marcheze prin Carlos Augusto, dar nu a mai reușit să înscrie.

Probleme pentru Cristi Chivu: Calhanoglu s-a accidentat

Inter l-a pierdut pe Hakan Calhanoglu încă din prima repriză. Mijlocașul turc s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 33 cu Petar Sucic.

După remiza de la Bergamo, Inter ocupă locul 3 în Serie A, cu 29 de puncte, în timp ce Atalanta se află pe locul 12, cu 15 puncte, după 12 etape.

Lider este Lazio, cu 32 de puncte, urmată de AS Roma, cu 30.

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