O parte dintre suporterii lui Djurgarden s-au bucurat de înfrângerea suferită de favoriții lor, duminică, în fața celor de la IK Sirius, scor 0-1.

O victorie a lui Djurgarden ar fi ajutat-o pe marea rivală din Stockholm, Hammarby, să facă un pas important spre câștigarea titlului. Cele două echipe joacă meciurile de pe teren propriu pe același stadion.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cu două etape înainte de final, Hammarby și Sirius erau la egalitate de puncte, însă echipa din capitala Suediei avea un golaveraj mai bun.

Fanii lui Djurgarden au sărbătorit înfrângerea favoriților

Atitudinea suporterilor lui Djurgarden s-a făcut simțită încă dinaintea fluierului de start, când aceștia au cerut deschis echipei să piardă.

În minutul 12, după ce atacantul Kristian Lien a ratat o lovitură de pedeapsă, fanii din sectorul rezervat oaspeților au început să aplaude.

Reacția s-a repetat și la finalul primei reprize, când Matthias Nartey a înscris unicul gol al partidei pentru Sirius.

Pe parcursul jocului, fanii lui Djurgarden au continuat să aplaude inclusiv greșelile și mingile pierdute de propriii jucători.

Sirius tar ledningen mot Djurgården - Nartey håller sig framme ⚫🔵 Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/hJSrfYVG1T https://t.co/vgpSJdG16x — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 22, 2026

„Nimeni nu este mai dezamăgit decât mine”

După meci, mai mulți jucători au comentat atmosfera neobișnuită din tribune.

Atacantul Kristian Lien și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea penalty-ului, respingând totodată orice suspiciune că ar fi ratat intenționat.

„Este un penalty executat incredibil de prost, nu este nimic altceva de spus despre asta. Nimeni nu este mai dezamăgit decât mine și îmi asum o mare parte din vină pentru faptul că nu câștigăm astăzi. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine și vrem să câștigăm meciul”.

Întrebat despre cei care cred că a ratat intenționat, Lien a replicat: „Înseamnă că nu înțeleg prea mult fotbal dacă văd cât sunt de afectat. Bineînțeles că am vrut să înscriu”.

Jucătorul a precizat că era pregătit să suporte criticile fanilor dacă ar fi marcat: „Foarte posibil (n.r. să fi fost huiduit), dar face parte din meseria de fotbalist. Trebuie doar să-ți asumi”.

Kristian Lien bränner straff - jubel hos Djurgårdssupportrarna 👀 Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/Gylx1MVU0d https://t.co/HCA6ETTr1w — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 22, 2026

Căpitanul lui Djurgarden: „E o ruptură clară”

Căpitanul lui Djurgarden a criticat atitudinea suporterilor, făcând referire și la poziția portarului Jacob Rinne, care spusese că fanii care nu vor să susțină echipa ar face mai bine să nu vină la meci.

Stahl a recunoscut că înțelege sentimentele galeriei, dar a subliniat că există o diferență între perspectiva unui suporter și cea a unui fotbalist.

„Mentalitatea noastră nu este să sărbătorim o înfrângere, iar sentimentul a fost că ei au făcut asta.

Depinde dacă îl întrebi pe suporterul lui Djurgarden Adam sau pe fotbalistul Adam (n.r. ce rezultat și-ar fi dorit). Sunt două răspunsuri diferite.

Înțeleg sentimentele, dar pentru noi miza este să ajungem în Europa. Nu suntem uniți. E o ruptură clară, dar trebuie să accepți ce simt suporterii”, a spus Stahl, potrivit aftonbladet.se.

A fost ciudat, o situație cu care nu suntem obișnuiți. Dar, ca grup, am încercat să rămânem concentrați și să ne facem treaba. Bo Hegland, mijlocaș Djurgården

Până și adversarii au rămas mască

David Celic, portarul lui Sirius, a povestit că a primit încurajări din partea suporterilor lui Djurgarden, o experiență cu totul diferită față de cea cu care era obișnuit atunci când juca împotriva acestora.

„M-au încurajat serios și mi-au oferit multă dragoste. A fost diferit și plăcut să nu fiu înjurat. Strigau: «Haideți, meciul e al vostru!»”.

A fost complet aiurea, de-a dreptul bolnav. De fiecare dată când greșeau o pasă, fanii lor începeau să aplaude. Ciudat rău, dar a fost un meci în care ambele echipe au încercat să joace. Isak Bjerkebo, atacant IK Sirius

După victoria în fața lui Djurgarden, Sirius a ajuns la 61 de puncte. Hammarby are 58, dar și un meci mai puțin disputat.

Dacă ambele echipe își câștigă meciurile rămase, Hammarby ar deveni aproape sigur campioană, având un avantaj considerabil la golaveraj (+37, față de +24), extrem de greu de recuperat de către Sirius în ultima etapă.

Meciurile care vor decide campioana Suediei:

23 noiembrie: Hammarby - Goteborg

29 noiembrie: Vasteras - Hammarby

29 noiembrie: Goteborg - Sirius.

În ultima etapă, Djurgarden și Hacken se vor duela pentru locul al treilea, care duce în preliminariile Conference League. Deși cele două echipe au același număr de puncte, Djurgarden are un golaveraj de +28, în timp ce Hacken are +22.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport