„E foarte complicat” VIDEO. Bogdan Stelea nu o vede pe România favorită în Liga Națiunilor: „E mai bine așa” » Pe cine a remarcat
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

„E foarte complicat” VIDEO. Bogdan Stelea nu o vede pe România favorită în Liga Națiunilor: „E mai bine așa” » Pe cine a remarcat

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 13:24
  • Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a prefațat primele 4 meciuri ale României din Liga Națiunilor.
  • Stelea a vorbit despre programul dificil al „tricolorilor” și a remarcat un jucător convocat de Gheorghe Hagi (61 de ani).
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România își va începe parcursul în Liga Națiunilor vineri, în deplasare cu Suedia. Acesta este și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

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VIDEO. Bogdan Stelea: „E foarte complicat să joci 4 meciuri în 11 zile”

Bogdan Stelea a vorbit despre meciurile naționalei României din Liga Națiunilor și a evidențiat programul dificil al „tricolorilor”.

„Ținând cont că această competiție (n.r. - Liga Națiunilor) a fost creată tocmai ca să elimine meciurile amicale și din cauza asta nu cred că se ține cont foarte mult de cât de solicitant este un astfel de program.

Se consideră că, de fapt, ar trebui să fie niște meciuri amicale. Dacă reușești să câștigi grupa, ai șansa să mergi într-un meci de baraj și totuși să te califici la campionatul european, în cazul în care nu obții un loc calificabil când o să fie preliminariile.

E foarte complicat să joci 4 meciuri în 11 zile. Trebuie să ai un lot numeros și nu în ultimul rând valoros”, a declarat Stelea.

Naționala lui Hagi va înfrunta în această toamnă Suedia, Polonia și Bosnia. Bogdan Stelea consideră că „tricolorii” nu pleacă cu prima șansă în aceste meciuri.

„Teoretic, nu, pentru că în clasament toate sunt peste noi. Două dintre ele au fost la Campionatul Mondial (n.r. - Bosnia și Suedia).

Una nu s-a calificat, dar e o echipă care ne-a bătut când am jucat în ultima perioadă (n.r. - Polonia). Nu avem prima șansă, dar poate că-i mai bine așa”.

Orice meci cu siguranță o să aibă istoricul lui și pentru asta sunt meciurile de genul ăsta, să poți trage concluzii. Hagi o să aibă posibilitatea să tragă concluzii efectiv în timpul meciurilor și de fapt asta contează cel mai mult. Bogdan Stelea

Bogdan Stelea, despre Ionuț Radu: „E la un nivel foarte bun”

Fostul internațional a apreciat și evoluțiile lui Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo, din ultimele sezoane.

„Da, îmi place. Are o perioadă de vreun an și jumătate sau doi ani în care e la un nivel foarte bun. În multe situații a ajutat și echipa națională și asta e important”, a mai spus Stelea.

9 selecții
are Ionuț Radu pentru naționala României

Gheorghe Hagi a convocat trei portari pentru următoarele meciuri. Este vorba de Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.

„Sunt portari care au fost în circuitul echipei naționale, mai puțin Cojocaru în ultima perioadă, dar oricum toată lumea îl știe foarte bine, a început să apere încă de foarte tânăr.

Joacă într-un campionat puternic, a avut evoluții bune, așa că toți cei trei portari care sunt au valoare și echipa națională se poate baza pe ei”, a mai adăugat Bogdan Stelea.

Da, exact așa era (n.r. - ca jucător), așa o să fie. Își exprimă și își asumă opinia. Sunt convins de lucrul ăsta. Cu toții sperăm, eu în primul rând sper să nu-și piardă optimismul. Bogdan Stelea, despre Gheorghe Hagi

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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