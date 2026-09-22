Ce trebuie să facă România  VIDEO. Vladimir Screciu explică cum poate fi atins obiectivul lui Hagi: „Degeaba ai calitate, dacă n-ai asta”
Foto: Sport Pictures
Nationala

Ce trebuie să facă România VIDEO. Vladimir Screciu explică cum poate fi atins obiectivul lui Hagi: „Degeaba ai calitate, dacă n-ai asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 14:47
  • Vladimir Screciu (26 de ani), fundașul Craiovei convocat la națională, a explicat ce îi lipsește echipei lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru a-și îndeplini obiectivul în Liga Națiunilor.
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Vladimir Screciu este unul dintre cei 5 jucători convocați de selecționerul României de la Universitatea Craiova, pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor din această toamnă.

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VIDEO. Vladimir Screciu: „Dacă nu ai încredere degeaba ai calitate sau ești talentat sau muncitor”

Gheorghe Hagi a declarat în mai multe rânduri că își dorește ca România să câștige toate cele 4 meciuri care urmează: dubla cu Suedia și confruntările cu Polonia și Bosnia.

Vladimir Screciu a explicat acum ce are nevoie naționala pentru a-și îndeplini acest obiectiv:

Cred că mult mai multă încredere pentru că avem calitate. Este vorba de încredere, dar încrederea ne-o luăm din meciuri.

Cred că această mentalitate pe care ne-a implementat-o Mister (n.r. - Gheorghe Hagi) o să ne aducă beneficii foarte mari.

Până la urmă, ca fotbalist, dacă nu ai încredere degeaba ai calitate sau ești talentat sau muncitor. Aici e vorba de încredere, asta este cel mai important. Când ai încredere poți să faci lucruri la care nici tu te gândeai”, a declarat Screciu într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Vrem 12 puncte, asta e direcția. Așa trebuie construit, cu o mentalitate de învingător, vom vedea câte puncte facem, dar noi trebuie sa facem totul să câștigăm. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei

Despre programul încărcat al României, cu 4 meciuri în 11 zile, Screciu a declarat:

„Cred că este cel mai benefic să joci din trei în trei zile. Capeți un ritm aparte, nu mai ai parte de anumite antrenamente, de o pauză lungă, de o săptămână între meciuri.

Joci din trei în trei zile și cel mai bun antrenament este meciul. Este pentru prima dată când sunt la echipa națională și într-o fereastră jucăm 4 meciuri”.

8 selecții
are Vladimir Screciu la naționala României, până acum. A oferit o pasă decisivă în amicalul cu Georgia din iunie, scor 1-1

Vladimir Screciu: „Ne așteaptă meciuri foarte grele”

Fundașul Universității Craiova a remarcat și valoarea adversarilor din Liga Națiunilor:

„Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la Campionatul Mondial în acest an (n.r. - Bosnia și Suedia) și una care a fost pe aproape (n.r. - Polonia), vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele.

Sunt meciuri în care ne putem măsura adevărata valoare, unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut.

Nu trebuie să ne ducem cu frică sau teamă, nu se pune problema. Ne ducem acolo încrezători. Nu avem nimic de pierdut și mergem cu gândul să câștigăm”, a încheiat Screciu.

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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