Pariul lui Becali  Patronul FCSB, convins că Hagi îi va convoca la națională pe tânărul jucător: „Gică îi vede valoarea!”

Gigi Becali (68 de ani) a numit jucătorul de la FCSB care ar fi meritat să fie convocat de selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) în primele 4 meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor.

Patronul FCSB e încrezător că fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) va juca în scurt timp pentru naționala de seniori.

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Gheorghe Hagi a convocat un singur jucător de la FCSB pentru meciurile naționalei din Liga Națiunilor. Este vorba despre Denis Drăguș.

Cu toate acestea, atacantul a suferit o accidentare și nu va mai putea evolua în cele 4 meciuri.

Gigi Becali, despre Pădurariu: „Gică îi vede valoarea”

Întrebat ce alți jucători de la FCSB ar mai fi meritat să fie convocați la națională, Gigi Becali a răspuns:

„Numai ăsta, David Miculescu. Dar și el e puțin accidentat. N-ai cu cine! Dacă ai opt străini în echipă... titular cine să fie?

Cred că Pădurariu, care, părerea mea e că... nu știu, nu vreau să zic mai multe lucruri. Oricum, e la echipa cealaltă (n.r - naționala U21), dar într-un an maxim... Gică îi vede valoarea!”, a declarat Gigi Becali la VOYO Sport 1, citat de sport.ro.

Ricardo Pădurariu a fost convocat de selecționerul Costin Curelea la naționala U21 a României, pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania, din preliminariile pentru Euro 2027.

Tânărul fundaș stânga de la FCSB a evoluat pentru toate reprezentativele de tineret ale României. A adunat, în total, 17 selecții.

Acum o să mă uit la meciuri pentru Gică. Adică vreau ca el să reușească. De ce vreau să reușească? Ca să facă lucruri mari din nimic. Că noi n-avem de unde. Și dacă el ar putea să facă, ar fi ceva minunat. Singurul care ar putea. Gigi Becali

Ricardo Pădurariu a sosit la FCSB în această vară, după ce împrumutul la Corvinul Hunedoara a luat sfârșit. În acest sezon, apărătorul a impresionat prin evoluțiile sale.

A devenit titular incontestabil în flancul stâng al apărării FCSB. A jucat în 12 meciuri până acum.

550.000 de euro este cota de piață a lui Ricardo Pădurariu, conform Transfermarkt

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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