Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!

Frankie LaPenna (29 de ani) a intrat într-o cușcă din San Francisco pentru a înfrunta un robot umanoid de aproximativ 1,70-1,80 metri.

Mașinăria l-a trimis la podea cu o serie de lovituri spectaculoase. Dar, dincolo de imaginile virale, există un detaliu esențial: robotul nu a luptat autonom.

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Ceea ce până de curând părea o scenă desprinsă din Terminator s-a întâmplat în lumea reală.

Om contra robot în cușcă

Creatorul de conținut Frankie LaPenna a intrat într-o cușcă pentru a se lupta cu un robot de dimensiuni umane, într-un eveniment organizat de compania americană REK-Robot Entertainment Kombat.

Organizația a prezentat confruntarea drept primul său meci „Human VS Terminator robot”, iar imaginile publicate ulterior au atras atenția.

Robotul folosit în demonstrație este un EngineAI T800, un humanoid construit de compania chineză EngineAI și prezentat în cadrul evenimentului într-un design inspirat evident de celebrul T-800 din seria Terminator.

Sursele tehnice și publicațiile care au analizat aparatul îl descriu ca având aproximativ 1,73 metri înălțime și o greutate undeva la 75–85 de kilograme, în funcție de configurație, scrie La Repubblica.

Bătaie pe bune

În imaginile difuzate online, LaPenna poate fi văzut încercând să lovească robotul, în timp ce acesta se deplasează prin cușcă și răspunde cu pumni și, mai ales, cu lovituri de picior.

La început, mișcările robotului par rigide. Americanul reușește să aplice câteva lovituri, însă situația se schimbă rapid. Robotul răspunde cu lovituri puternice, iar una dintre acestea îl proiectează pe LaPenna în partea opusă a cuștii.

În secvența care a atras cea mai mare atenție, o lovitură finală îl trimite la podea, iar influencerul pare incapabil să continue.

Imaginile distribuite public lasă impresia unei victorii clare a robotului.

REK a prezentat evenimentul într-o cheie promoțională, afirmând că LaPenna „a dat totul” și anunțând că vor urma imagini suplimentare.

Unele relatări au consemnat o versiune potrivit căreia organizatorii ar fi susținut ulterior că omul a învins robotul.

Mai multe publicații au descris scena drept înfricoșătoare sau asemănătoare cu o secvență din Terminator. „Oamenii sunt sortiți pieirii” a subliniat un user pe social media.

Robotul a fost controlat de un operator uman, prin sisteme de control la distanță și realitate virtuală. REK folosește astfel de sisteme în evenimentele sale de combat între roboți.

Confruntarea a fost om contra robot din punct de vedere fizic, dar nu om contra inteligență artificială autonomă.

Cât de puternic este T800

Datele publicate despre T800 arată că nu este vorba despre o simplă recuzită de scenă.

Motorul și articulațiile robotului sunt proiectate pentru mișcări dinamice, iar sursele care au analizat platforma indică valori de cuplu care pot ajunge la aproximativ 450 Nm la anumite articulații.

Filmarea arată că robotul este suficient de puternic pentru a dezechilibra și proiecta un adult în cușcă.

Mai multe relatări despre meci au menționat că LaPenna ar fi suferit o accidentare la mână sau la încheietură, însă detaliile medicale nu au fost confirmate public printr-un raport medical.

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