Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru

Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis și este așteptat la FCSB de Gigi Becali.

Antrenorul are însă o problemă în fotbalul românesc: au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova, iar clubul lui Mihai Rotaru a făcut o nouă mișcare în dosar.

Patronul FCSB s-a implicat pentru stingerea litigiului dintre Reghe și U Craiova, însă a ajuns să se certe cu Rotaru în privința sumei de plată.

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În spatele acestei plăți se află o dispută începută în urmă cu trei ani, după ce Reghecampf a rupt unilateral contractul cu U Craiova pentru a o prelua formația saudită Al Tai.

În ce fază sunt procesele dintre Reghecampf și U Craiova

Pe 24 octombrie 2023, Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a decis că Laurențiu Reghecampf trebuie să plătească 200.000 de euro net către U Craiova 1948 Club Sportiv SA.

Câteva luni mai târziu, cazul a ajuns și la Comisia de Disciplină a FRF. Pe 1 februarie 2024, aceasta a decis ca Reghecampf să nu mai poată desfășura activități legate de fotbal până la plata integrală a sumei stabilite de CNSL.

Decizia care i-a interzis lui Reghecampf activitatea în fotbalul românesc timp de doi ani

„Creditor - U Craiova 1948 Club Sportiv SA Debitor - Reghecampf Laurenţiu - Executare drepturi financiare - Admite sesizarea.

În temeiul art. 85.3.a din RD, sancţionarea debitorului Reghecampf Laurenţiu cu măsura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal până la executarea integrală a obligaţiilor stabilite prin Hotărârea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net şi 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”, se arăta în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al FRF.

Ce prevede regulamentul FRF: dacă nu plătește, riscă excluderea

În cazul lui Laurențiu Reghecampf, termenul de doi ani a expirat la 1 februarie 2026.

Potrivit Regulamentului Disciplinar, antrenorul este pasibil să fie exclus din activitatea fotbalistică. Sancțiunea se aplică doar pe plan intern.

Regulamentul Disciplinar prevede:

„Persoanele fizice care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii se sancționează cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite, dar nu mai mult de 2 ani.

În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile va fi exclusă din activitatea fotbalistică”.

Craiova a repus dosarul pe rol la FRF. Termen pe 30 septembrie

U Craiova a făcut o nouă mutare în cazul lui Reghecampf. Dosarul privind executarea drepturilor financiare a fost repus pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Potrivit listei cauzelor din 16 septembrie 2026, cazul are următorul termen pe 30 septembrie 2026 (facsimil, jos).

Rotaru a cerut și dobânda. Reacția lui Becali

Gigi Becali a anunțat că va achita suma datorată de Reghecampf pentru a-i permite acestuia să revină în fotbalul românesc. Problema nu s-a închis însă la suma inițială.

Potrivit lui Becali, avocații lui Mihai Rotaru i-au transmis că U Craiova nu mai solicită doar suma de 150.000 de euro, ci 167.000 de euro, diferența de 17.000 de euro reprezentând dobânda.

„Hotărârea era pe 150.000 de euro, ei vor 167.000, că vor și dobândă”, a declarat Becali, potrivit sport.ro.

Patronul FCSB a spus că este dispus să achite banii, dar nu înțelege de ce U Craiova solicită și dobânda:

„Nu mai înțeleg, ei spun că sunt milionari, dar fac lucruri de oameni mici, de piticanii. Dacă hotărârea e de 150.000 de euro, tu ceri 17.000?

M-am săturat de astfel de oameni, care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Nu e vorba de înțeles, dar de ce să faci astfel de lucruri mici? Dacă eu îți bag banii în cont, de ce faci asta? Au stabilit ei o dobândă de 17.000”.

Becali a precizat că nu consideră suma suplimentară un obstacol pentru revenirea lui Reghecampf la FCSB.

Mihai Rotaru a cerut executarea silită împotriva lui Reghecampf

După decizia Comisiei de Disciplină a FRF din 1 februarie 2024, clubul lui Mihai Rotaru a început procedurile pentru executarea silită a lui Laurențiu Reghecampf, pentru recuperarea sumei stabilite de instanțele sportive.

În paralel, U Craiova a deschis un alt proces, care vizează bunurile imobile deținute de Laurențiu Reghecampf împreună cu Anamaria Prodan, inclusiv vila de la Snagov.

Reghecampf a contestat în instanță decizia de executare

U Craiova a trecut apoi la recuperarea banilor prin executare silită. Reghecampf a mers în instanță și a contestat această executare. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Cornetu pe 29 aprilie 2024.

El a cerut anularea executării și a actelor făcute în cadrul procedurii. A cerut, de asemenea, ca executarea să fie oprită până când instanța urma să analizeze contestația.

Reghecampf susținea că decizia CNSL nu putea fi folosită pentru executarea silită, argumentând că organismele FRF care au dat hotărârea nu sunt tribunale arbitrale în sensul legii.

Reghecampf a invocat riscul de a rămâne fără mijloacele de trai

Antrenorul a invocat riscul ca poprirea conturilor să-i blocheze banii, susținând că nu dispunea de suma urmărită.

De asemenea, afirma că vânzarea la licitație a bunurilor imobile i-ar afecta posibilitatea de a-și asigura mijloacele de trai, atât pentru el, cât și pentru familia sa.

Pentru cererea prin care a încercat să oprească imediat executarea, Reghecampf a depus o cauțiune de 14.453 de lei.

Instanța nu a oprit executarea

Pe 30 aprilie 2024, Judecătoria Cornetu a respins cererea lui Reghecampf de suspendare provizorie a executării silite solicitate de U Craiova.

Instanța a considerat că nu era demonstrată urgența necesară pentru oprirea imediată a executării.

Judecătorul a precizat că simpla formulare a unei contestații la executare nu este suficientă pentru suspendarea provizorie și că trebuie justificat un risc concret care să impună o astfel de măsură.

Disputa a ajuns și la vila din Snagov

În vara lui 2024, U Craiova a deschis la Judecătoria Buftea un nou proces, care privește bunurile deținute de Reghecampf împreună cu Anamaria Prodan.

Dosarul a fost înregistrat pe 1 august 2024, având ca obiect „partaj judiciar”, și se află în continuare pe rolul instanței de fond.

Procesul a avut mai multe termene în 2025 și 2026, fiind amânat succesiv pentru îndeplinirea unor obligații, studierea documentelor și administrarea probelor.

Următorul termen este pe 4 noiembrie

La termenul din 2 septembrie 2026, instanța a amânat cauza pentru dezbaterea pe fond, următorul termen fiind stabilit pentru 4 noiembrie 2026.

Prin urmare, în acest moment nu există o hotărâre definitivă a Judecătoriei Buftea prin care să fie stabilit ce se întâmplă cu vila de la Snagov.

Procesul ar putea fi închis dacă Gigi Becali i-a achitat lui Mihai Rotaru suma care face obiectul litigiului dintre Reghecampf și U Craiova.

​Să-i fie rușine lui Reghecampf! Așa bărbat .. așa om … așa tată … în ce situație a ajuns …. Ferească Dumnezeu. Un caracter oribil, un monstru de om. Să ajungi să ți se pună opriri pe părțile tale din casa familiei pe care trebuia să o lași copiilor tăi este cumplit Anamaria Prodan, conform Click, în 2024

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au despărțit în 2021, după o relație de 15 de ani. Cei doi au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf Jr, în vârstă de 18 ani.

Reghecampf: „Nu am ce să plătesc”

În aprilie 2024, după decizia FRF, Reghecampf a vorbit public despre litigiul cu Universitatea Craiova.

Antrenorul a susținut că nu consideră justificată suma de 200.000 de euro stabilită de CNSL și că încearcă să ajungă la o înțelegere cu Mihai Rotaru.

„Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege.

Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!”, declara Reghecampf, conform fanatik.ro.

Reghecampf, în 2024: „Nu pot antrena în România, dar nici nu am de gând”

Antrenorul susținea și că decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, care îi interzicea să activeze în fotbalul românesc până la achitarea sumei, nu îl îngrijorează.

„Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform deciziei eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând!

Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”, a declarat Reghecampf.

Reghecampf îi amintea lui Rotaru că a renunțat la bani la prima despărțire de Craiova

Potrivit sursei citate, după prima despărțire de Universitatea Craiova, în 2022, Reghecampf ar fi renunțat la o sumă importantă în urma negocierilor cu clubul. Antrenorul susținea că, de această dată, Rotaru ar trebui să accepte o soluție similară.

„Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum?

Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa!”, a precizat Reghecampf.

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