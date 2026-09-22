„Chiar nu pot să-l înțeleg” Alex Musi, despre Danny Armstrong, coechipierul său de la Dinamo

Alexandru Musi (22 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre importanța lui Danny Armstrong (28 de ani) în angrenajul echipei lui Nuno Campos (51 de ani).

Musi a comentat și episodul tensionat dintre scoțian și Denis Alibec.

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În ultimul meci disputat de Dinamo, 4-0 cu Farul, Armstrong a fost implicat în conflict cu Denis Alibec la pauza meciului, care s-a soldat cu eliminarea atacantului român.

Alexandru Musi, despre Danny Armstrong: „Eu nu prea îl înțeleg”

Alexandru Musi a explicat cât de important este Armstrong pentru Dinamo, în special în acest sezon.

„Armstrong e un jucător foarte important pentru noi, mai ales în acest început de campionat. A avut niște cifre importante și ne ajută foarte mult. Mă bucur mult pentru el.

Ajută mult echipa, mai ales pe cei tineri. Eu mă înțeleg foarte bine cu el în teren și sper să ne înțelegem în continuare. E o figură și în teren și în afara terenului. E nebun, dar e al nostru”, a declarat Musi, potrivit fanatik.ro.

Un milion de euro este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform Transfermarkt

Întrebat în ce limbă înjură fotbalistul scoțian, Alex Musi a recunoscut cu sinceritate:

„Eu nu prea îl înțeleg. Eu nu pot să îi înțeleg engleza. Vorbește foarte repede și chiar nu pot să îl înțeleg”.

Danny Armstrong a fost transferat de Dinamo în vara anului trecut de la Kilmarnock. Aripa dreapta a devenit rapid un jucător de bază al „câinilor”.

În acest sezon, scoțianul a marcat 4 goluri și a oferit 8 pase decisive în 10 meciuri jucate sub comanda noului antrenor Nuno Campos.

Andrei Nicolescu: „La cum vorbește engleza Armstrong, dacă înțelegi, înseamnă că ești din Scoția”

La finalul meciului cu Dinamo, în care a fost eliminat la pauză, Denis Alibec a susținut că a fost provocat și înjurat de Armstrong.

Jucătorul de la Dinamo a venit cu o altă versiune, susținând că a fost lovit cu capul în nas fără să-i spună nimic lui Alibec.

După ce a auzit declarațiile de atunci ale lui Alibec, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a recurs la o ironie:

„ La cum vorbește engleza Armstrong, dacă înțelegi, înseamnă că ești din Scoția, sincer.

Îmi aduc aminte acum, fără să iau din niciun merit fotbalistului Alibec, că sunt multe imagini la televizor în care, în anumite momente, pe gura domnului Alibec se citesc anumite propoziții, fraze, cuvinte care nu pot fi reproduse.

Cred că cineva care face asta nu cred că poate să fie deranjat de altcineva care face același lucru”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

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