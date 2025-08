„Braga e favorită”  Toni Conceicao, interviu pentru GOLAZO.ro înainte de duelul dintre echipele care  i-au marcat cariera . De ce poate profita CFR Cluj

Antonio Conceicao (63 de ani) a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, la Braga, orașul în care locuiește.

Antrenorul portughez a vorbit despre confruntarea specială dintre cele două echipe care i-au marcat cariera: Sporting Braga și CFR Cluj, adversare în turul 3 preliminar al Europa League.

Primul meci este programat joi, 7 august, în Gruia, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Braga, capitala culturală a regiunii Minho din nordul Portugaliei.

Toni Conceicao cunoaște foarte bine ambele cluburi. A fost jucător la Braga în anii ’80, iar din 1999 și-a început cariera de antrenor tot acolo, la echipa secundă a clubului. A fost apoi secund la prima echipă, înainte de a pleca în România, unde avea să-și lege numele definitiv de CFR Cluj.

La CFR Cluj, Conceicao a avut trei mandate (aprilie - noiembrie 2009, decembrie 2015 -iunie 2016 și iulie 2018 - februarie 2019). În tot acest timp, a câștigat de două ori Cupa României și a cucerit Supercupa României, contribuind decisiv la consolidarea brandului european al clubului din Gruia.

Bună ziua, domnule Conceicao. CFR Cluj - Braga: cum vedeți șansele de calificare?

La fotbal, șansele sunt egale, dar cred că va fi greu pentru CFR Cluj. Braga are un lot valoros. Au venit mulți jucători scumpi, cu experiență și foarte multă calitate. Braga este o echipă cu experiență mare în Europa. Cred că Braga este favorită, pornește cu prima șansă. Dar repet, totul se decide pe teren. CFR joacă primul meci acasă și, cu susținerea suporterilor, e posibil să facă un meci bun. Apoi urmează returul de la Braga, unde va fi mai greu pentru CFR.

Toni Conceicao: „Poate fi un avantaj pentru CFR Cluj”

Cum s-a schimbat Braga în ultima perioadă, din punct de vedere tactic?

Braga este într-o etapă de transformare. A venit un antrenor nou, cu idei diferite, bazat pe posesie. Echipa joacă acum cu un sistem diferit: cu trei fundași centrali, cinci mijlocași și doi atacanți, dar fără un vârf clasic de careu. Horta nu e atacant, e mijlocaș ofensiv. Cred că e un disconfort pentru jucătorii de la Braga, care erau obișnuiți să joace 4-4-2 sau 4-3-3, să se acomodeze într-un timp foarte scurt cu noul stil de joc.



Antrenorul este în căutări, iar asta poate fi un avantaj pentru CFR Cluj. Recent, Braga l-a transferat de la Barcelona pe Pau Victor, atacant pe care a plătit 12 milioane de euro!

Care este punctul vulnerabil al celor de la Braga?

Din punct de vedere defensiv, Braga este bine organizată, nu a oferit adversarilor multe oportunități de a marca. Problema este în dinamica ofensivă, pentru că sistemul tactic este diferit. Unii jucători sunt folosiți pe poziții diferite decât cele obișnuite, iar asta se vede în dinamica jocului. Individual, jucătorii de la Braga sunt foarte buni.



Cu Levski Sofia a fost un meci foarte echilibrat, dar calitatea jucătorilor a făcut diferența. Fran Navarro a decis calificarea printr-un gol extraordinar. De aceea cred că Braga pornește favorită în meciurile cu CFR Cluj. Valoarea individuală a jucătorilor de la Braga este net superioară.

Ce impresie v-a lăsat CFR Cluj în meciul cu Lugano?

În fiecare an văd CFR la fel: o echipă agresivă, bine organizată defensiv, dar fără prea multe idei în ofensivă, fără creativitate. Asta este o problemă a lui Dan Petrescu. Cu toate astea, mi se pare că CFR este mai bună decât sezonul trecut. Este o echipă mai consistentă, cu puțin mai multă calitate individuală.



Dacă Braga va juca tot așa cum a făcut-o în returul cu Levski, CFR Cluj are șanse să se califice în play-off. CFR are ritm de joc, ceea ce Braga nu are, deoarece în Portugalia nu a început campionatul.

„Dan Petrescu se plânge tot timpul”

Dan Petrescu se plânge că nu are suficienți jucători pentru a juca pe trei fronturi. Ce părere aveți?

CFR Cluj are variante să joace din trei în trei zile. Petrescu se plânge tot timpul (n.red. - Conceicao se freacă cu mâinile la ochi). E bine pentru el, Neluțu Varga dă bani și aduce jucători. Așa se întâmplă la toate echipele medii și mici, care au nevoie de bani. Au doi-trei jucători buni, care fac un sezon bun, și îi vând. An de an schimbă lotul.

173 de milioane de euro este valoarea de piață a lotului clubului Braga, conform Transfermarkt. Lotul lui CFR Cluj valorează 31 de milioane de euro

Cum îl caracterizați pe Louis Munteanu?

Este un atacant de top. Numai că stilul de joc pe contraatac al CFR-ului nu-i pune prea mult în valoare calitățile. Louis Munteanu are nevoie de o echipă care să atace mai mult, nu să se apere și să joace pe contraatac. Cred că Louis Munteanu poate fi principalul pericol pentru Braga.

Sunt liber de contract. Aștept decizia TAS pentru banii de la naționala Camerunului. Am avut oferte din țările arabe, din Iran, de la naționala Libiei, dar am refuzat. Aștept un proiect care să-mi placă. Toni Concecao, antrenor

Cum comentați eliminarea FCSB din Liga Campionilor și înfrângerile suferite cu Inter d’Escaldes și Shkendija?

Este o mare surpriză pentru mine ceea ce se întâmplat. FCSB are calitate sportivă, un lot valoros, dar are probleme mentale.

Ați mai primit oferte din România? Ați accepta o revenire?

Din România nu am mai fost căutat în ultima vreme. Îmi place România, urmăresc campionatul la televizor, mai vin la unele derby-uri, dar aș accepta doar o echipă care își propune să facă performanță. La CFR Cluj e imposibil să mă mai întorc. Acolo este Dan Petrescu. FCSB nu cred că mă va mai dori.

De ce credeți că nu ați mai fost dorit de echipele importante din România?

Am discutat cu Gigi Becali, la el acasă, acum câțiva ani, dar nu ne-am înțeles în privința modului de lucru. În fotbalul profesionist, patronul trebuie să se ocupe de organizarea clubului, nu să discute fotbal. De asta se ocupă antrenorul și directorul sportiv.



În vestiar, eu sunt șeful, altfel jucătorii nu te respectă. Normal, orice antrenor trebuie să respecte strategia clubului. Posibil ca din cauza asta să fiu considerat un antrenor incomod. Cred totuși că s-a mai schimbat mentalitatea în fotbalul românesc. E nevoie de antrenori profesioniști, nu de antrenori puși la o cafea.

Cum vedeți șansele naționalei României la calificarea pentru Cupa Mondială din 2026?

E greu pentru naționala României să se califice la Cupa Mondială din 2026. Mircea Lucescu are nevoie de timp să creeze o echipă așa cum își dorește el. Dar și de un campionat intern puternic. În România, jucătorii nu au mentalitate foarte bună. Joacă trei-patru meciuri foarte bine și se cred Messi. Ei bine, nu sunt Messi, nu sunt Ronaldo.

