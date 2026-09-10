Tensiune maximă în MLS!  Lewandowski,  confruntare cu Rodrigo De Paul: ce i-ar fi spus argentinianul

Chicago Fire și Inter Miami au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată miercuri pe Soldier Field, într-un meci în care Robert Lewandowski a deschis scorul, iar Casemiro a restabilit egalitatea după pauză.

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Finalul confruntării a fost însă marcat de un moment tensionat. În minutul 88, Lewandowski a fost împins în careul lui Inter Miami, iar incidentul a dus la un schimb aprins de replici între atacantul polonez și Rodrigo De Paul.

„Cine ești tu, prostule? Eu am câștigat două Copa America și o Cupă Mondială, tu ce-ai făcut?”, i-ar fi spus De Paul lui Lewa.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

Lewandowski a deschis scorul pentru Chicago

Robert Lewandowski își făcuse simțită prezența cu mult înaintea conflictului din final. Atacantul polonez a înscris în minutul 10 și a continuat seria foarte bună de goluri din MLS.

Faza a pornit de la Andrew Gutman, care a reușit să-și creeze spațiu printr-o schimbare de direcție și a trimis apoi mingea către bara a doua. Lewandowski a atacat zona și a finalizat cu piciorul drept, ducând-o pe Chicago în avantaj.

Pentru polonez, reușita a fost a șasea în nouă apariții în MLS. Mai mult, Lewandowski a marcat în trei meciuri consecutive.

ROBERT LEWANDOWSKI.



The heavyweights are going at it and Lewandowski hits first. 🥊 pic.twitter.com/XmEttvXxGo — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Inter Miami a încercat să răspundă, iar Lionel Messi a fost aproape de gol în prima repriză. În minutul 23, șutul său de la marginea careului a fost respins fără mari emoții de Chris Brady, pentru ca portarul lui Chicago să intervină din nou în minutul 41, de această dată la o ocazie mai periculoasă a argentinianului.

Casemiro a restabilit egalitatea după pauză

Inter Miami a reușit să egaleze imediat după pauză. În minutul 47, Noah Allen a avut o intervenție importantă și a respins de pe linia porții o minge care putea duce la un nou gol pentru Chicago.

Miami a obținut apoi un corner, iar Lionel Messi a executat lovitura de colț. Casemiro s-a desprins în careu și a trimis mingea cu capul în plasă în minutul 48.

3 DE CABEZA EN 3 PARTIDOS! @casemiro 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/EHmm2mgwvp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 10, 2026

Brazilianul a ajuns astfel la goluri în trei partide consecutive, contribuind la revenirea formației lui Inter Miami.

Remiză în fața unui record de spectatori

Rezultatul a prelungit seria fără înfrângere a lui Chicago Fire la șapte meciuri. Pentru formația gazdă a fost însă a patra remiză consecutivă, bilanțul sezonului ajungând la 11 victorii, șase înfrângeri și șase rezultate de egalitate, pentru un total de 39 de puncte.

Inter Miami a ajuns la 44 de puncte, cu 12 victorii, patru înfrângeri și opt remize. Formația lui Lionel Messi traversează însă o perioadă mai puțin convingătoare, cu o singură victorie în ultimele șapte partide, alături de două înfrângeri și patru remize.

Partida de pe Soldier Field a stabilit și un record de asistență pentru club, 63.094 de spectatori asistând la confruntare.

Lewandowski și Messi, revedere prietenoasă

În a cincea lor întâlnire (până acum au avut două victorii fiecare, inclusiv meciuri din Liga Campionilor și Cupa Mondială), Lewandowski i-a salutat călduros pe Lionel Messi și pe Luis Suárez pe tunel.

Odată ajunși pe teren, înainte de începerea meciului, Messi s-a apropiat din nou de Lewa pentru un scurt schimb de replici prietenoase și o altă îmbrățișare.

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