Cine ne sunt rivale în Conference Prezentarea echipelor pe care le-ar putea întâlni FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul Conference

FCSB ar urma să înfrunte, dacă pierde cu Drita, o campioană din Luxemburg sau alta din Estonia. Differdange are un lot de 2,8 milioane. Levadia, de 4 milioane.

CFR va întâlni o echipă scandinavă cotată la puțin peste 20 de milioane, Hacken (Suedia) sau Brann (Norvegia), în cazul în care e eliminată de Braga.

Craiova ar putea juca, dacă trece de Trnava, cu o formație norvegiană solidă, Viking, care s-a impus cu 12-3 la general în turul 2. Sau cu turcii de la Bașakșehir, care l-au luat împrumut pe Shomurodov, de la Roma.

Dacă FCSB și CFR Cluj ar pierde în turul 3 de Europa League și Craiova ar învinge în turul 3 de Conference, am avea trei echipe în play-off-ul ultimei competiții continentale.

GOLAZO.ro face o scurtă prezentare a posibilelor rivale ale reprezentantelor noastre în Conference League.

Ce o așteaptă pe FCSB: două campioane cu antrenori iberici

FCSB - învingătoarea Differdange/Levadia Tallin (21-28 august)

Differdange (Luxemburg) - campioana locală e antrenată de portughezul Pedro Silva, 33 de ani, și are jucători din 12 țări (lot evaluat de Transfermarkt la 2,8 milioane). A fost eliminată în turul 1 preliminar de Champions de Drita (Kosovo), 0-1 (d) și 2-3 (a). În turul 2 de Conference, a învins The New Saints (Țara Galilor) cu un dublu 1-0.

Levadia Tallin (Estonia) - Și ea a cucerit titlul în țara sa. E pregătită de spaniolul Curro Torres, 48 de ani, ex-jucător la Valencia, aflat la a doua experiență în afara țării. Are în lot (valorează 4 milioane) 12 străini, inclusiv 3 brazilieni. Nu a trecut de turul 1 al Ligii, 0-1 și 0-1 cu letonii de la RFS. În turul secund de Conference, 1-0 (a) și 2-2 după prelungiri (d) cu Iberia 1999 (Georgia).

CFR contra scandinavilor cotați la peste 20 de milioane

Învinsa Hacken/Brann - CFR Cluj (21-28 august)

Hacken (Suedia) - Câștigătoarea Cupei Suediei e pregătită de localnicul Jens Gustafsson, 46 de ani, sosit la începutul lui 2025. Are un lot evaluat la 20,2 milioane de euro. A depășit două tururi în Europa League: 1-0 (d) și 2-2 (a) cu Spartak Trnava, 0-1 (d), 2-1, 4-2 la penaltyuri (a) cu Anderlecht.

Kornvig (dreapta) e decarul lui Brann Bergen Foto: Imago

Brann (Norvegia) - Locul 2 anul trecut în campionat, norvegienii sunt antrenați de islandezul Freyr Alexandersson, 42 de ani. Cotați la 24,9 milioane, au 8 străini în lot și doar doi din afara nordului Europei: chilianul Castro și belgianul De Roeve. Învinși în turul 2 al Champions de Red Bull Salzburg: 1-4 (a) și 1-1 (d).

Cine ar putea veni la Craiova: Svendsen sau Shomurodov?

Învingătoarea Viking/Bașakșehir - Universitatea Craiova (21-28 august)

Viking (Norvegia) - Poziția a treia în campionatul precedent, echipa evaluată de Transfermarkt la 26,8 milioane îl are pe bancă pe norvegianul Morten Jensen (45 de ani). În turul 2 de Conference a zdrobit-o pe Koper (Slovenia), 7-0 (a) și 5-3 (d). Atacantul Svendsen a marcat cinci goluri în această dublă manșă.

Shomurodov, noul atacant al lui Bașakșehir Foto: Imago

Bașakșehir (Turcia) - Locul 5 în Super Lig 2024-2025, are un lot de 62,8 milioane. Tehnician e Cagdaș Atan, 45 de ani, care îl are vedetă pe uzbecul Shomurodov, împrumutat în acest sezon de la AS Roma. În turul 2 de Conference, nu și-a făcut griji cu Cerno More (Bulgaria), 1-0 (d) și 4-0 (a).

