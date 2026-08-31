Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a obținut a doua victorie consecutivă în Serie A, 1-0 cu Cagliari, și are maximum de puncte după primele două etape.

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Inter continuă startul perfect de sezon sub comanda lui Chivu. După 4-1 cu Monza, nerazzurrii s-au impus și pe terenul lui Cagliari.

Chivu, start perfect în Serie A! Calhanoglu, din nou decisiv pentru Inter

Singurul gol al partidei a venit în minutul 9. Barella i-a așezat mingea lui Hakan Calhanoglu, iar turcul a trimis un șut din prima, pe jos, de la aproximativ 25 de metri. Balonul a trecut printre mai mulți jucători și l-a surprins pe Caprile, care nu a mai avut nicio reacție.

Calhanoglu este astfel la al doilea gol consecutiv în campionat, după ce a înscris și în victoria cu Monza, 4-1, tot cu o execuție de la distanță.

Conform Opta, de la sosirea la Inter, acesta a fost cel de-al 15-lea gol din afara careului marcat de mijlocașul turc în Serie A. În campionatele din Big 5 este depășit în această perioadă doar de doi jucători: Harry Kane (16) și Kylian Mbappe (22).

15 - Dal suo arrivo all'#Inter nel 2021/22, Hakan #Çalhanoglu (15) è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 reti segnate da fuori area nei maggiori cinque campionati europei, assieme ad Harry Kane (16) e Kylian Mbappé (22). Cecchino.#CagliariInter #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2026

Calhanoglu: „Doar Mbappe mai e ca mine?”

După victoria de la Cagliari, mijlocașul turc a explicat secretul startului bun al lui Inter și a vorbit despre perioada dificilă care urmează.

„Secretul este să muncim, să credem și să continuăm în acest fel pentru a le aduce bucurii suporterilor. Important este să câștigăm, restul vine de la sine. Napoli și Real? Important este să câștigăm și să rămânem sus.

Următoarele două meciuri vor fi dificile, dar, pas cu pas, intrăm în formă. Doar Mbappe mai este ca mine în Europa la goluri de la distanță? Sunt fericit, sunt cifre importante”, a spus Calhanoglu după meci.

Inter are însă parte de un test mult mai dificil în următoarea etapă. Sâmbătă, echipa lui Chivu o va întâlni pe Napoli, în primul mare meci al sezonului pentru campioana Italiei.

Apoi, românul va avea parte de un moment special în Champions League.

Chivu, față în față cu Mourinho

Pe 8 septembrie, Inter merge pe „Santiago Bernabeu” pentru meciul cu Real Madrid, în prima etapă a fazei ligii Champions League. Chivu îl va întâlni astfel pe Jose Mourinho, fostul său antrenor de la Inter și omul alături de care a cucerit Liga Campionilor la Inter.

Duelul de la Madrid va fi unul dintre cele mai așteptate meciuri ale primei etape din Champions League și primul mare test european pentru Chivu în noul sezon.

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