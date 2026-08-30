Suspectează că s-a dat lovit! Tensiune maximă în vestiarul FCSB: Tavi Popescu n-ar fi vrut să joace cu UTA

Octavian Popescu (23 de ani) nu a făcut deplasarea la Târgoviște pentru meciul cu UTA, scor 1-3, după ce a anunțat clubul că are probleme medicale.

În vestiarul FCSB ar exista însă suspiciuni că fotbalistul s-ar fi dat lovit, în contextul mai multor episoade tensionate din ultima perioadă.

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Octavian Popescu a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută de campioană cu 1-3 la Târgoviște.

„Tavi, o problemă de ultima zi, răceală, gripă destul de... Ne-a dat mesaj cu doctorul... Probleme medicale”, a explicat Marius Baciu absența înainte de meci.

Tensiune maximă în vestiarul FCSB: Tavi Popescu n-ar fi vrut să joace cu UTA

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, situația lui Popescu a ridicat semne de întrebare la FCSB.

Fotbalistul ar fi anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane, iar acest lucru ar fi alimentat în club suspiciunile că nu și-ar fi dorit să joace cu UTA.

Ulterior, la Prima Sport, Gigi Becali a recunoscut că nu crede că Tavi chiar a avut probleme de sănătate:

„Nu știu ce are, cică e bolnav. N-auzi că e bolnav? A dat telefon că nu se poate, că e foarte bolnav. Normal că nu-l cred. Chiar dacă îl cred, dacă ești bolnav dai telefon și îi ceri doctorului să vină să-ți facă o perfuzie, ceva.

Lumea a început să înnebunească și nu vreau să înnebunesc și eu. Eu doar mă uit, constat și îmi văd de treaba mea. Încerc să-i înțeleg pe toți”.

Episoadele de indisciplină se adună la Octavian Popescu

Episodul vine într-un moment în care relația dintre Popescu și FCSB este deja tensionată.

Primele semne de nemulțumire au apărut după victoria cu FC Botoșani, scor 3-2. Intrat pentru ultimele 10 minute, Tavi i-a oferit lui Bîrligea pasa decisivă la golul victoriei.

Popescu a sărbătorit inițial fără limite, inclusiv în fața camerelor, numai că imediat comportamentul său s-a schimbat.

Tavi s-a îndreptat spre zona băncii de rezerve și, vizibil nemulțumit, și-a arătat obrazul și a gesticulat nemulțumit în repetate rânduri.

Din imaginile momentului nu a fost clar cui îi era adresat mesajul. Gestul putea avea ca țintă pe cineva din staff-ul FCSB, dar la fel de bine putea fi un răspuns pentru criticile sau reacțiile venite dinspre tribune.

După meci, Tavi Popescu n-a vrut să vină la flash-interviu, însă a fost forțat de club pentru a nu risca sancțiuni:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute”.

În plus, înaintea meciului cu UTA, Gigi Becali a dezvăluit un alt episod care îl are în prim-plan pe Popescu. Atacantul nu s-ar fi trezit într-o dimineață și ar fi lipsit de la antrenamentul FCSB.

VIDEO. Golurile lui Stoian și Abdallah din FCSB - UTA 1-3

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