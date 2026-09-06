Cum a surprins Chivu Italia Cele două lucruri extraordinare făcute de român la Inter - Napoli 3-2
Chivu le-a arătat jucătorilor, în timp ce se afla pe teren, și câte minute de prelungire sunt. Foto: Imago
Campionate

Cum a surprins Chivu Italia Cele două lucruri extraordinare făcute de român la Inter - Napoli 3-2

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 12:45
  • Cristi Chivu a reușit să întoarcă un meci aproape pierdut cu schimbările lui, de la 0-2 la 3-2 în Inter - Napoli. 
  • Ce a făcut în momentul în care Lautaro Martinez a înscris golul victoriei. Meciul nu se terminase și antrenorul avea ceva de transmis.
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Cristi Chivu a cucerit sezonul trecut Italia, și titlul în Serie A, și Cupa. Și totuși, continuă să surprindă Peninsula cu ceea ce face la Inter în fiecare meci.

Două detalii au ieșit în relief la acest Inter - Napoli 3-2. Nu neapărat victoria în fața unei echipe pe care nu o învinsese stagiunea precedentă (1-3 și 2-2).

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Chivu e as la schimbări. Și la Inter - Napoli, Thuram și Augusto

Primul amănunt, înlocuirile. Îi ies mereu foarte bine antrenorului în vârstă de 45 de ani.

Împotriva napolitanilor, printre numele noi din repriza secundă au fost Thuram și Carlos Augusto. Cu ei, a întors scorul în fața lui Massimiliano Allegri, de la 0-2 la 3-2.

  • În minutul 82, Carlos Augusto a centrat perfect pentru lovitura de cap a lui Thuram. Era 2-2. 
Reușita lui Thuram la Inter - Napoli. Foto: Imago Reușita lui Thuram la Inter - Napoli. Foto: Imago
Reușita lui Thuram la Inter - Napoli. Foto: Imago

Nu era deloc o premieră pentru Chivu: de când a venit la Inter, jucătorii pe care i-a chemat de pe banca de rezerve pentru a ajuta echipa în timpul partidelor au influențat 38 de goluri.

  • 18 reușite și 20 de pase decisive. 
15 nerazzurri
folosiți de Chivu pentru a da un impuls formației au influențat jocul

Sprinterul Chivu. A traversat terenul pentru a discuta cu Calhanoglu

Al doilea detaliu remarcat la Chivu, sprintul său prin teren după golul lui Lautaro Martinez, de 3-2, în minutul 90.

Antrenorul i-a uimit pe toți, dar avea un scop precis. Să ajungă cât mai repede la unul dintre jucătorii săi, aflați în mijlocul bucuriei nerazzurre.

L-a prins pe Calhanoglu și i-a spus câteva cuvinte pentru finalul meciului.

„Am vrut să dau niște sfaturi. În ultimele minute, a fost haos, fanii ne-au susținut atât de tare și nu am putut comunica bine”, a explicat Chivu la sfârșit.

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