„Își smulg părul din cap” Două mari capitale europene, Madrid și Londra, vorbesc de Rațiu. Rayo e sus, Fulham e jos

Andrei Rațiu, 28 de ani, a înscris pentru Rayo Vallecano imediat după ce transferul său la Fulham a eșuat.

Dacă antrenorul madrilenilor, Benat San Jose, e fericit că apărătorul a rămas, cel al londonezilor, Alvaro Arbeloa, suferă la retrogradare.

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Andrei Rațiu era gata să se transfere în Premier League, dar patronul lui Rayo Vallecano a blocat mutarea în ultima clipă: i-a cerut lui Fulham să plătească imediat întreaga sumă a clauzei de reziliere (25 de milioane de euro), ceea ce nu s-a întâmplat și tranzacția a căzut.

Antrenorul lui Rayo, despre Rațiu: „E normal ca jucătorii buni să primească oferte”

Chiar dacă mercato s-a încheiat și în Spania, și în Anglia, încă se vorbește despre „tricolor” în ambele capitale.

Clubul madrilen e fericit: fundașul dreapta a înscris sâmbătă primul său gol în LaLiga după un an și jumătate, iar Rayo a învins, 3-2 cu Santander.

„Era normal ca jucătorii care au avut un sezon trecut excelent să primească oferte”, a spus Benat San Jose, antrenorul roș-albilor.

Șansa lui, nu a fost obligat să caute înlocuitor pentru unul dintre numele cele mai importante ale lotului. Și Rayo a învins acum și datorită lui. Prima victorie a campionatului.

18 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu (Transfermarkt), dar are o clauză de reziliere la Rayo de 25 de milioane

Fulham, în derivă: două goluri primite de pe partea unde ar fi jucat Rațiu

La Fulham, începutul sezonului e cum nu se poate mai rău. A treia înfrângere în trei etape:

2-3 cu Crystal Palace (a), după 0-1 cu Sunderland (d) și 2-3 cu Chelsea (a).

Și urmează două meciuri la fel de dificile, la Liverpool și acasă cu Manchester United.

E pe penultimul loc în Premier League, fără niciun punct și cu șapte goluri primite.

„Cei de la Londra își smulg părul din cap”, a titrat Marca, la Madrid, referindu-se la ratarea transferului lui Rațiu.

Mai ales Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Fulham, care nu reușește să găsească soluții în acest start de sezon nici pentru postul de fundaș dreapta.

Primele două goluri marcate de Crystal Palace împotriva lui Fulham au pornit de pe acea parte.

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