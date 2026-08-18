„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!

- Manuel Akanji, 31 de ani, a cucerit „dubla” Serie A - Coppa Italia la Inter cu Cristi Chivu antrenor.
- Îl știe pe Chivu și ca jucător la nerazzurri, mai ales în anul „triplei” istorice a lui Inter. În cursa spre ultima Ligă a milanezilor.
Elvețianul Manuel Akanji a venit la Inter Milano întâi împrumut de la Manchester City, în vara lui 2025.
A fost sezonul în care apărătorul în vârstă de 31 de ani a câștigat Serie A și Cupa Italiei.
Acum, după ce împrumutul lui s-a transformat în transfer definitiv, vorbește și despre antrenorul Cristi Chivu.
Akanji: „Chivu se bucura de confruntări. Îmi amintesc și de eleganța și forța în dueluri”
Îl descoperise pe Chivu și ca jucător. Mai ales în sezonul 2009-2010, când Inter reușea faimoasa „triplă” cu Jose Mourinho pe bancă: titlul, Cupa și Champions League.
L-a revăzut de curând, pe Netflix. Ceva i-a rămas în minte când se gândește la Chivu: casca de protectie, pe care o purta după grava fractură craniană suferită în ianuarie 2010!
„Îmi amintesc de el pentru casca lui, dar și pentru eleganța și forța în dueluri. Părea aproape că se bucura de confruntări”, l-a descris Akanji în interviul pentru Gazzetta dello Sport.
Chiar zilele trecute am văzut documentarul despre Mourinho, a fost și Chivu acolo. Nu vorbește, dar ce tackling i-a făcut lui Messi! Manuel Akanji, stoper Inter Milano
Era meciul pierdut de Inter, 0-1 pe terenul Barcelonei, în returul semifinalei Ligii Campionilor, nerazzurrii fiind peste o oră în inferioritate. Chivu și colegii lui s-au calificat în finală după 3-1 în prima manșă. Un ultim act câștigat clar, 2-0 cu Bayern.
Akanji despre Chivu: „Antrenorul mă ajută și îmi oferă o anumită libertate”
Ce înseamnă defensiva pentru jucătorul elvețian? „Cel mai bun lucru din lume. Cea mai importantă parte a jocului meu”, a răspuns el pentru Gazzetta.it.
„Îmi place să construiesc din apărare și să am mingea la picior. Evident însă, prioritatea este marcajul.
Am fost foarte buni în defensivă ca echipă la Inter. Îmi place să evoluez pe mai multe poziții și pentru că antrenorul mă ajută și îmi oferă o anumită libertate. Aș spune că antrenorul fundașilor înțelege asta”.
Încă din prima zi la Inter, m-am simțit în siguranță. Sigur, jocul și victoria ajută și ele, dar Inter nu te lasă niciodată singur Manuel Akanji, stoper Inter Milano