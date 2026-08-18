„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!
Duel Chivu - Messi, în semifinalele CL, în primăvara lui 2010. Foto: Imago
Campionate

„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 16:28
  • Manuel Akanji, 31 de ani, a cucerit „dubla” Serie A - Coppa Italia la Inter cu Cristi Chivu antrenor. 
  • Îl știe pe Chivu și ca jucător la nerazzurri, mai ales în anul „triplei” istorice a lui Inter. În cursa spre ultima Ligă a milanezilor.
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Elvețianul Manuel Akanji a venit la Inter Milano întâi împrumut de la Manchester City, în vara lui 2025.

A fost sezonul în care apărătorul în vârstă de 31 de ani a câștigat Serie A și Cupa Italiei.

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Acum, după ce împrumutul lui s-a transformat în transfer definitiv, vorbește și despre antrenorul Cristi Chivu.

15 milioane de euro
a plătit Inter pentru Manuel Akanji, cu două milioane mai puțin decât cota sa pe Transfermarkt

Akanji: „Chivu se bucura de confruntări. Îmi amintesc și de eleganța și forța în dueluri”

Îl descoperise pe Chivu și ca jucător. Mai ales în sezonul 2009-2010, când Inter reușea faimoasa „triplă” cu Jose Mourinho pe bancă: titlul, Cupa și Champions League.

L-a revăzut de curând, pe Netflix. Ceva i-a rămas în minte când se gândește la Chivu: casca de protectie, pe care o purta după grava fractură craniană suferită în ianuarie 2010!

Fantasticul atac prin alunecare al lui Chivu asupra lui Messi care apare și în documentarul despre Mourinho. Foto: Imago Fantasticul atac prin alunecare al lui Chivu asupra lui Messi care apare și în documentarul despre Mourinho. Foto: Imago
Fantasticul atac prin alunecare al lui Chivu asupra lui Messi care apare și în documentarul despre Mourinho. Foto: Imago

„Îmi amintesc de el pentru casca lui, dar și pentru eleganța și forța în dueluri. Părea aproape că se bucura de confruntări”, l-a descris Akanji în interviul pentru Gazzetta dello Sport.

Chiar zilele trecute am văzut documentarul despre Mourinho, a fost și Chivu acolo. Nu vorbește, dar ce tackling i-a făcut lui Messi! Manuel Akanji, stoper Inter Milano

Era meciul pierdut de Inter, 0-1 pe terenul Barcelonei, în returul semifinalei Ligii Campionilor, nerazzurrii fiind peste o oră în inferioritate. Chivu și colegii lui s-au calificat în finală după 3-1 în prima manșă. Un ultim act câștigat clar, 2-0 cu Bayern.

Akanji despre Chivu: „Antrenorul mă ajută și îmi oferă o anumită libertate”

Ce înseamnă defensiva pentru jucătorul elvețian? „Cel mai bun lucru din lume. Cea mai importantă parte a jocului meu”, a răspuns el pentru Gazzetta.it.

„Îmi place să construiesc din apărare și să am mingea la picior. Evident însă, prioritatea este marcajul.

Akanji și sfaturile primite de la Chivu. Foto: Imago Akanji și sfaturile primite de la Chivu. Foto: Imago
Akanji și sfaturile primite de la Chivu. Foto: Imago

Am fost foarte buni în defensivă ca echipă la Inter. Îmi place să evoluez pe mai multe poziții și pentru că antrenorul mă ajută și îmi oferă o anumită libertate. Aș spune că antrenorul fundașilor înțelege asta”.

Încă din prima zi la Inter, m-am simțit în siguranță. Sigur, jocul și victoria ajută și ele, dar Inter nu te lasă niciodată singur Manuel Akanji, stoper Inter Milano

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