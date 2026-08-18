David Popovici l-ar putea înfrunta în viitoarea finală olimpică de 200 m liber pe Leon Marchand, cvadruplul campion al Jocurilor de la Paris 2024.

Ce timp a obținut francezul la Campionatul European din această lună pe 200 de metri. Ce i-a transmis Popovici.

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David Popovici, 21 de ani, a impresionat încă o dată la Campionatul European.

A treia „dublă” de aur continentală la 100 m și 200 m liber. Unicul în istorie cu șase curse consecutive câștigate la CE.

Popovici vs Marchand la Jocurile Olimpice: Los Angeles 2028

Francezii îl consideră, la fel ca lumea întreagă, „regele sprintului”, și așteaptă confruntarea secolului pentru David la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Rival: Leon Marchand, 24 de ani, cvadruplu aur olimpic la Paris 2024, un supercampion complet (200 m bras, 200 m fluture, 200 m mixt, 400 m mixt).

Jurnaliștii de la Eurosport.fr își imaginează marele duel pe 25 iulie 2028, finala JO la 200 m liber într-un cadru neașteptat, SoFi Stadium, cu 40.000 de spectatori. Popovici pe culoarul 4, Marchand pe 5.

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Marchand a avut un timp mai bun decât Popovici la CE 2026 pe 200 m

Ar fi o reeditare a finalei de 200 m liber de la Atena 2004, supranumită „cursa secolului”, cu Ian Thorpe vs Michael Phelps. Australianul a învins, americanul a fost al treilea. Între ei, olandezul Pieter van den Hoogenband.

Eurosport deschide această posibilitate reală văzând timpul excelent obținut de Marchand pe primii 200 de metri ai finalei de 4X200 m, la recentele Europene.

Marchand are 4 medalii olimpice și 7 medalii mondiale de aur. Foto: Imago

Leon a înregistrat 1:43.76 în primul schimb al ștafetei Franței. Mai rapid decât David în finala sa.

1:44.15 a fost timpul lui David Popovici în finala de 200 m liber la CE 2026

Francezii amintesc că, printre înotătorii actuali, numai Popovici (1:42.93) și Luke Hobson (1:43.73) i-au depășit performanța lui LM.

Popovici, despre ideea cursei vs Marchand: „O rivalitate cu adevărat mare”

De ce ar putea fi posibilă o asemenea „ciocnire”? Pentru că Marchand țintește 200 m liber și, fără accidentarea suferită la campionatele Franței, „King Leon” ar fi putut concura și la Europenele din august la această probă.

Ca o confirmare, chiar declarația lui Popovici redată de Eurosport la CE: „I-am spus în primul rând «jos pălăria» lui Leon Marchand, l-am felicitat pentru timpul foarte bun”.

I-am zis ce cred, că rivalitatea noastră ar putea fi cu adevărat mare dacă am începe să concurăm unul împotriva celuilalt la această probă. Sper să ne putem întâlni și înota cot la cot. O asemenea cursă ar fi foarte interesantă David Popovici, pentru Eurosport France

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