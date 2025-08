Rapid - Botoșani 2-1. Cristi Manea (27 de ani), fundașul alb-vișiniilor, a transmis că nu este mulțumit cu statutul de rezervă.

Doar 44 de minute a adunat Manea în primele 4 etape din acest sezon.

Deși a început partida pe banca de rezerve, fundașul dreapta a intrat în minutul 42, în locul accidentatului Răzvan Onea, și a contribuit decisiv la primul gol al giuleștenilor, când i-a oferit o pasă de gol lui Antoine Baroan

Rapid - Botoșani 2-1 . Manea: „Se găsesc locuri de muncă! Nu vreau să iau banii degeaba!”

Internaționalul român a explicat că își dorește să fie titular, mai ales în perspectiva revenirii la echipa națională.

„Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut. Dar e normal”, a declarat Manea.

Întrebat dacă își dorește să părăsească formația giuleșteană, fundașul a spus:

„Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau...

Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Când a fost nevoie, am dat tot ce am avut mai bun. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că încă e perioada de transferuri.

Momentan, mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla”, a spus Manea, la Prima Sport.



2027 este anul când expiră contractul lui Cristi Manea cu Rapid

Fundașul a recunoscut că nu a avut o discuție directă cu antrenorul Costel Gâlcă privind situația sa:

„Nu am avut nicio discuție. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace.

Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă ”, a mai spus fotbalistul.

25 de meciuri a bifat Cristi Manea în sezonul trecut (2024/2025). În total, 2021 de minute jucate

Rapid a deschis scorul în minutul 60, după o combinație frumoasă între Manea și Baroan, francezul reușind apoi „dubla” în minutul 69.

Botoșaniul a redus din diferență în final, printr-un gol spectaculos marcat de Hervin Ongenda din lovitură liberă.

M-am simțit foarte bine, am intrat pregătit, chiar dacă nu m-am încălzit prea bine. Clar, până să marcheze, am dominat total. Am controlat jocul, puteam să mai marcăm de două ori. Important este că am știut să ținem de rezultat, nu ca în sezonul trecut, când am primit goluri pe final Cristian Manea

VIDEO. Al doilea gol marcat de Antoine Baroan în victoria cu FC Botoșani

