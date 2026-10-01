A plecat Ronaldo și internetul a explodat! Cele mai amuzante meme-uri după ruptura de Jorge Jesus și de naționala Portugaliei +10 foto
Campionate

A plecat Ronaldo și internetul a explodat! Cele mai amuzante meme-uri după ruptura de Jorge Jesus și de naționala Portugaliei

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 09:55
  • Plecarea neașteptată a lui Cristiano Ronaldo, 41 de ani, din cantonamentul naționalei Portugaliei de la Copenhaga a stârnit numeroase reacții în mediul online.
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În timp ce situația a devenit unul dintre principalele subiecte serioase din fotbalul internațional, rețelele sociale au răspuns în stilul caracteristic, prin ironii, montaje și meme-uri.

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Decizia atacantului portughez a venit într-un moment tensionat pentru reprezentativa „Seleção”.

Ruptura dintre Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus a generat rapid discuții în jurul naționalei, iar imaginile și informațiile despre plecarea căpitanului au fost intens distribuite pe internet.

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpg
Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (3).jpeg
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Rețelele sociale, invadate de meme-uri

În doar câteva ore, platformele online s-au umplut de reacții la adresa situației. Utilizatorii au transformat momentul într-o sursă de umor, folosind imagini din cariera lui Ronaldo, scene celebre din fotbal și montaje inspirate de plecarea sa din cantonament.

Unele dintre meme-uri au pus accent pe relația dintre Ronaldo și Jorge Jesus, în timp ce altele au imaginat într-o manieră comică modul în care portughezul ar fi părăsit echipa națională.

Reacțiile au variat de la simple glume până la montaje elaborate, care au devenit rapid virale în mediul online.

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (3).jpeg
Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (3).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (3).jpeg
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Cristiano Ronaldo, în centrul unei noi controverse

Plecarea atacantului a atras atenția nu doar prin momentul în care s-a produs, ci și prin implicațiile asupra naționalei Portugaliei.

Ronaldo este căpitanul reprezentativei și principala figură a fotbalului portughez, astfel că orice conflict în jurul său generează un interes major.

În paralel cu discuțiile serioase despre situația de la națională, internetul a ales să trateze episodul într-o manieră mult mai relaxată.

Meme-urile și videoclipurile ironice au devenit astfel o parte importantă a reacției publicului la controversa din jurul echipei lui Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (7).jpeg
Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (7).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (1).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpeg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (2).jpg Cristiano Ronaldo, meme după plecarea din cantonamentul Portugaliei FOTO X (3).jpeg
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