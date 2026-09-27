Fără Ronaldo în primul „11”  Selecționerul Portugaliei a explicat de ce l-a lăsat pe bancă la Norvegia - Portugalia

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost lăsat pe banca de rezerve de selecționerul Jorge Jesus pentru partida Norvegia - Portugalia, din etapa a doua a Grupei A4 din Liga Națiunilor.

Care este explicația selecționerului, în rândurile de mai jos.

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Starul portughez a jucat 67 de minute în victoria Portugaliei cu 1-0 în fața Țării Galilor, pe 24 septembrie. Norvegia a început competiția cu un succes spectaculos, 3-2 împotriva Danemarcei.

Ronaldo, rezervă în Norvegia - Portugalia: „Nu poate începe două meciuri consecutive ca titular”

Jorge Jesus a făcut patru schimbări în echipa de start față de partida precedentă.

Cristiano Ronaldo, Ruben Neves, Vitinha și Bruno Fernandes au ieșit din primul „11”, iar în locul lor au intrat Joao Palhinha, Joao Neves, Francisco Conceicao și Goncalo Ramos, conform record.pt.

Selecționerul Portugaliei și-a explicat decizia în cazul lui Ronaldo prin programul încărcat al atacantului, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Astăzi este a treia zi. Pe Alvalade, Ronaldo a jucat aproape 70 de minute și am simțit astăzi că nu poate începe două meciuri consecutive ca titular. Îl vrem pe Ronaldo pe teren în aceste patru meciuri, mai mult sau mai puțin, pentru câteva minute, dar vrem să joace Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei

În atacul Portugaliei, Joao Neves, Goncalo Ramos și Joao Felix au fost trimiși din primul minut.

De partea cealaltă, Erling Haaland este titular pentru Norvegia și formează linia de atac alături de Schjelderup și Nusa.

Cristiano Ronaldo a adunat 234 de meciuri pentru naționala Portugaliei de la debutul din 2003 și a marcat 146 de goluri.

În sezonul 2026-2027, atacantul a disputat 7 partide pentru Al-Nassr și a înscris de 3 ori.

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