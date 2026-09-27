„Căruciorul pare de jucărie” Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături, iar imaginile au devenit virale
Baschet

„Căruciorul pare de jucărie” Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături, iar imaginile au devenit virale

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 22:01
  • Un clip cu Gheorghe Mureșan (55 de ani) la cumpărături a devenit viral pe rețelele sociale.
  • Fostul baschetbalist român, care măsoară 2,31 metri, apare împingând un cărucior care îi ajunge aproximativ până la nivelul genunchilor, iar diferența de înălțime dintre el și oamenii din jur a atras imediat atenția.
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În perioada în care evolua în NBA, imaginea nu era la fel de neobișnuită. Mureșan era înconjurat de baschetbaliști de peste doi metri.

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Imagini virale cu Gheorghe Mureșan la cumpărături

La Washington Bullets a fost coleg inclusiv cu Manute Bol, singurul jucător care l-a egalat la 2,31 metri, dar și cu Chris Webber (2,08 m), Juwan Howard (2,06 m) sau Jim McIlvaine (2,16 m).

În imaginile devenite virale, însă, diferența dintre fostul sportiv și oamenii aflați în magazin este mult mai evidentă.

Postarea a fost însoțită de mesajul: „La 2,31 metri, căruciorul de cumpărături îi ajungea lui Gheorghe Mureșan la genunchi”.

Imaginile au stârnit numeroase reacții, iar o parte dintre utilizatori au remarcat cât de mici par obiectele obișnuite atunci când sunt ținute de fostul baschetbalist.

  • „Nici nu-mi pot imagina durerile constante de spate și de genunchi. Trebuie să fie foarte greu să fii atât de înalt”
  • „Baghetele alea păreau niște prăjiturele în mâinile lui😂”
  • „Căruciorul arată de parcă a fost luat de la raionul de jucării”
  • „Trebuie să fie dureros să fii atât de înalt, dar George a fost un jucător bun, în ciuda staturii sale, și continuă să ajute generațiile tinere, mereu cu zâmbetul pe buze”
  • „Vă rog, să-i facă cineva un cărucior nou”
  • „Trebuie să se aplece ca să intre pe ușa magazinului. Și ce mașină conduce ca să poată încăpea în ea?”
  • „Omul ăsta nu poate mânca porții normale ca noi. E mult prea mare”

Un alt detaliu a atras atenția: la un moment dat, pe lângă Mureșan trece un bărbat care pare, la rândul său, foarte înalt. Chiar și acesta rămâne însă vizibil mai scund decât românul.

  • „Cât de înalt este tipul cu șapcă ce trece pe lângă el?”
  • „Adevărata întrebare este: cât de înalt e tipul care a trecut pe lângă el?”, au fost alte două comentarii lăsate de oameni.
Ghiță Mureșan (dreapta), în perioada Washington Bullets, cunoscută acum Washington Wizards/ Foto: IMAGO Ghiță Mureșan (dreapta), în perioada Washington Bullets, cunoscută acum Washington Wizards/ Foto: IMAGO
Ghiță Mureșan (dreapta), în perioada Washington Bullets, cunoscută acum Washington Wizards/ Foto: IMAGO

Gheorghe Mureșan s-a născut pe 14 februarie 1971, în Tritenii de Jos, România.

Fostul baschetbalist măsoară 2,31 metri, înălțime la care a ajuns din cauza acromegaliei, o afecțiune provocată de o tulburare a glandei pituitare.

Înainte de a ajunge în Statele Unite, Mureșan a evoluat în Franța, la Pau-Orthez, în sezonul 1992-1993, perioadă în care a câștigat Cupa Ligii Franței.

Mureșan a fost ales de Washington Bullets în draftul NBA din 1993. Cel mai bun sezon al său a fost 1995-1996, când a avut medii de 14,5 puncte, 9,6 recuperări și 2,26 capace pe meci. Evoluțiile sale i-au adus premiul pentru jucătorul cu cel mai mare progres al sezonului în NBA.

58,4%
a fost procentajul lui Gheorghe Mureșan la aruncările din acțiune în sezonul 1995-1996, cel mai bun din NBA. În stagiunea următoare, românul a condus din nou liga la acest capitol, cu 60,4%.

Ultimele 31 de meciuri din NBA le-a disputat pentru New Jersey Nets, conform nba.com.

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