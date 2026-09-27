„Cam astea sunt”  Mihai Stoica a făcut publice mesajele primite de la jucători, după revenirea lui Reghecampf +37 foto
FCSB. Foto: Sportpictures
Superliga

„Cam astea sunt” Mihai Stoica a făcut publice mesajele primite de la jucători, după revenirea lui Reghecampf

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 20:39
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum a fost primită revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) de către jucătorii formației roș-albastre.
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Tehnicianul de 51 de ani s-a întors la FCSB pentru al treilea mandat, după perioadele 2012-2014 și 2015-2017.

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Mihai Stoica a arătat mesajele primite după revenirea lui Reghecampf: „Toți vorbesc foarte frumos de el”

Oficialul FCSB a povestit că a primit mai multe mesaje de la jucători cu origini africane, familiarizați cu activitatea lui Reghecampf la Esperance Tunis.

„Sunt puțini români la momentul ăsta (n.r. - în lot). Francezii, mai ales pentru că sunt mulți cu rădăcini africane, știu ce înseamnă Esperance Tunis.

Dacă vă arăt câteva mesaje primite... Am multe conexiuni în lumea asta. Francezi care sunt cu rădăcini tunisiene, algeriene, marocane și toți vorbesc foarte frumos de Reghe”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (37).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (37).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
+37 Foto
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Stoica și-a deschis telefonul și a citit două dintre mesajele primite.

«Salut, Meme! Ce mai faci? Reghecampf este un antrenor incredibil, foarte puternic. Sper că va fi un sezon foarte bun!».

«Este un antrenor foarte bun. Sunt convins că va fi un sezon foarte bun». Cam astea sunt mesajele pe care le primesc”, a mai spus acesta.

Mihai Stoica a vorbit și despre primele zile ale lui Reghecampf după revenirea la echipă.

Am stat doar câteva ore, dar nu mi s-a părut schimbat. Nu, e la fel. E genul de om care zâmbește. E suficient că eu sunt încruntat, că eu nu prea zâmbesc. Dar mă binedispune să văd oameni care zâmbesc. Eu am mai multe zile proaste decât bune. El, Reghe, e altfel. Nu țin minte să-l fi văzut, în mai mulți ani de zile cât am lucrat cu el, încruntat Mihai Stoica, președintele CA al FCSB

FCSB ocupă locul 11 în Superliga, cu 12 puncte acumulate în primele 10 etape.

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