Dan Udrea CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Opinii

Dan Udrea CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 14:27
  • Priviți clasamentul Ligii 2 și o să realizați de ce Armata și Poliția au devenit penibile jucându-se de-a fotbalul.
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Epoca a ceea ce au fost cândva cluburile departamentale ar fi trebuit să apună de foarte multă vreme. Ele erau conduse de familia Ceaușescu, de Securitate, de Postelnicu, de Miliție sau de alții care întrețineau și profitau de pe urma unui sistem odios.

CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

La peste 35 de ani de la Revoluție însă, României i se bagă în continuate pe gât cluburi departamentale. Armata și Poliția din această țară se comportă ca înainte de 1989. Și-au înființat secții de fotbal și s-au pus pe tocat bani publici.

Startul noului sezon de Liga 2 are însă ceva valoros, dincolo de o situație de un absurd grotesc: jumătate dintre echipe n-au dreptul să promoveze. Ce e valoros? Clasamentul după 3 etape. El developează perfect eșecul managementului de stat în fotbal.

Clasament Liga 2 Clasament Liga 2
Clasament Liga 2

CSA Steaua și CS Dinamo sunt pe ultimele două locuri. Singurele echipe, din 22, care au înfrângeri pe linie. Armata și Poliția Română își arată cu adevărat limitele într-un domeniu în care nu ar trebui să existe.

Suporteri amăgiți, umiliți, batjocoriți

În privința celor de la CS Dinamo, proiectul pare a avea ca singur scop cheltuirea unor bani de la stat pentru anumite glorii dinamoviste care au găsit un loc călduț într-o structură a Ministerului de Interne.

La CSA Steaua, lucrurile sunt și mai grave. Aici sunt la mijloc și suporteri ai acestei formații, amăgiți, umiliți, batjocoriți în toți acești ani de cei care au lăsat impresia că vor să facă fotbal, când ei, de fapt, s-au comportat exact după tiparul politicianului român: cheltuirea banilor doar în interesul personal sau al unor apropiați.

Este o rușine pentru această țară că ea caută mereu și mereu o rută de acces spre ceea ce a fost cândva sistemul comunist.

Ce fac MAI și MApN cu simulacrul din fotbal, prin CS Dinamo și CSA Steaua, nu e doar o bătaie de joc la adresa bugetului cetățenilor. E un atentat la tot ce mai înseamnă responsabilitate, bun simț și respect din partea unor instituții care solicită mereu credibilitate.

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