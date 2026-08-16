Liga 2, etapa #3 Steaua, înfrângere categorică la Bacău » Rezultatele rundei și clasamentul
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Liga 2

Liga 2, etapa #3 Steaua, înfrângere categorică la Bacău » Rezultatele rundei și clasamentul

alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 13:01
  • FC Bacău a înfrânt-o pe Steaua, scor 3-0, în ultimul meci al rundei #3 din Liga 2.
  • Sâmbătă s-au disputat alte 10 meciuri.
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Printre cele mai importante rezultate de sâmbătă se numără victoria Cetății Suceava cu CSM Olimpia Satu Mare, scor 2-0, succesul celor de la CSM Reșița cu Ștefănești, scor 2-0, dar și victoria lui Metaloglobus București în fața lui CSC 1599 Șelimbăr, scor 3-1.

Slatina rămâne momentan pe primul loc, la golaveraj. Maximum de puncte mai au Concordia Chiajna și Reșița.

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FC Bacău - Steaua 3-0

  • Au marcat: Pavel (min. 9), Mitrică (min. 14), Moise (min. 75)

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Cetatea Suceava - CSM Satu Mare 2-0

  • Au marcat: Răducan (min. 6), Aftanache (min. 59)
  • Stadion: Areni (Suceava)
  • Arbitru: Florescu Valentin Marius (Covasna)

CS Dinamo - Metalul Buzău 0-1

  • A marcat: V. Robu (min. 45+1)
  • Stadion: Baza Sportivă Daco-Getica (București)
  • Arbitru: Gellert Feleki (Harghita)

CSC Dumbrăvița - Popești Leordeni 1-1

Au marcat: Mucuță (min. 90+5) / Căpraru (min. 34)

  • Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăvița)
  • Arbitru: Timis Roxana (Sibiu)

CSM Reșița - Ștefănești 2-0

  • Au marcat: Zavnik (min. 21) Bărbuț (min. 74)
  • Stadion: Mircea Chivu (Reșița)
  • Arbitru: Arthur Răcoare (Argeș)

FC Bihor - ASA Tg. Mureș 1-1

  • Au marcat: Filip (min. 30) / Siafa (min. 83)
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)
  • Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian (Hunedoara)

Gloria Bistrița - Concordia 1-2

  • Au marcat: King (min. 3) / Asibey (min. 41, autogol), Gualda (min. 90+1)
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)
  • Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian (Vâlcea)

Metaloglobus - Șelimbăr 3-1

  • Au marcat: Ndon (min. 2), Purece (min. 54), Constantinescu (min. 90+1) / Cristea (min. 88)
  • Stadion: Clinceni Arena (Ilfov)
  • Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ (Neamț)

Poli Timișoara - Unirea Slobozia 1-0

  • A marcat: Rotariu (min. 88)
  • Stadion: Electrica (Timișoara)
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel (Dolj)

Rm. Vâlcea - CSM Slatina 0-1

  • A marcat: Sorescu (min. 52)
  • Stadion: Municipal - 1 Mai (Vâlcea)
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian (Covasna)

Afumați - Chindia 0-3

  • Au marcat: R.Mihai ('5), Neguț ('20, '90)
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă (Ilfov)
  • Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru (Galați)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina39
2Concordia Chiajna39
3CSM Reșița39
4Metalul Buzău37
5Politehnica Timișoara37
6FC Bacău36
7Chindia Târgoviște36
8Gloria Bistrița36
9Cetatea Suceava36
10Popești-Leordeni35
11Metaloglobus 34
12Râmnicu Vâlcea34
13CS Afumați33
14Ștefănești33
15CSC Dumbrăvița32
16FC Bihor32
17CSC Șelimbăr31
18ASA Tg. Mureș31
19Olimpia Satu Mare31
20Unirea Slobozia31
21Steaua 30
22CS Dinamo 30

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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