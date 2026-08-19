Cupa României Astăzi intră în joc încă cinci echipe din Liga 1. Programul tuturor partidelor din play-off +46 foto
Cupa României. Foto: imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale
Cupa Romaniei

Cupa României Astăzi intră în joc încă cinci echipe din Liga 1. Programul tuturor partidelor din play-off

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 11:19
  • Astăzi se joacă încă 12 meciuri din play-off-ul Cupei României. Petrolul și Chindia s-au calificat deja în grupe.
  • În total, sunt programate 16 partide, dintre care patru vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma FRF TV.
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Astăzi intră în joc alte cinci echipe din Liga 1: Farul, Corvinul, FC Voluntari, Sepsi și Oțelul.

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Miercuri, 19 august

FC Bihor - Farul, LIVE de la 17:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Dragoș Lunca. Asistenți: Bogdan Cozorici, George Suciu
  • Stadion: „Iuliu Bodola”

Gloria Bistrița - Metalul Buzău, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Constantin Olaru. Asistenți: Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva
  • Stadion: „Complexul Sportiv Jean Pădureanu”

Minaur Baia Mare - Corvinul Hunedoara, LIVE de la 17:30

  • TV: FRF.tv
  • Arbitru: Darius Iviniș. Asistenți: Csaba Antal, Daniel Nagy
  • Stadion: „Viorel Mateianu”

Popești-Leordeni - FC Bacău, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Alina Peșu. Asistenți: Daniela Constantinescu, Ana Pușcașu
  • Stadion: „Clinceni Arena”

Minerul Lupeni - Unirea Slobozia, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Costin Marinoiu. Asistenți: Constantin Cosmescu, Doriana Udrea
  • Stadion: „Minerul”

USV Iași - Sporting Liești, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Dragoș Țurcanu. Asistenți: Ionuț Țurcanu, Ionuț Andrei
  • Stadion: „Emil Alexandrescu”

CIL Blaj - Progresul Spartac, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Nicolae Breoi. Asistenți: Răzvan Spătar, Emeric Tocai
  • Stadion: „CIL Veza”

CS Afumați - FC Voluntari, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Mihail Lăstun. Asistenți: Alexandru Iftime, Nicolae Mociorniță
  • Stadion: „Buftea Iarbă”

CSM Slatina - Sepsi, LIVE de la 17:30

  • TV: FRF.tv
  • Arbitru: Raul Bădărău. Asistenți: Ioan Humița, Daniel Lar
  • Stadion: „1 Mai”

Politehnica Timișoara - ASA Târgu Mureș, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Adelin Pavel. Asistenți: Andreea Șușcă, Marius Matica
  • Stadion: „Electrica”

Corona Brașov - CS Tunari, LIVE de la 17:30

  • Arbitru: Gellert Feleki. Asistenți: Alin Revnic, Claudiu Georgiu
  • Stadion: „Baza Sportivă Carpați”

Concordia Chiajna - Oțelul Galați, LIVE de la 20:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Ioan Negară. Asistenți: Damian Antal, Iulian Contofan
  • Stadion: „Concordia”

Joi, 20 august

  • Steaua București (L2) - Csikszereda (L1), ora 17:00
  • CSC Șelimbăr (L2) - FC Botoșani (L1), ora 17:30

S-au jucat:

CSM Reșița - Petrolul 2-3

  • Au marcat: Visic (48), Chiră (89) / Lucho Vega (31), Paraschiv (44), Tolea (109)

Partida de la Reșița a fost decisă după 120 de minute, cu multe emoții pentru elevii lui Ricardo Sousa, care au condus cu 2-0 încă de la pauză.

  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel. Asistenți: Nuță Ionuț Emanuel și Cășuț Cristian
  • Stadion: „Mircea Chivu”

SCM Rm. Vâlcea - Chindia Târgoviște 1-1 (4-5 d. pen.)

  • Au marcat: Grigore (49) / Mihai (15)

Partida de la Vâlcea s-a încheiat la loviturile de departajare, după multiple ratări de ambele părți, scor 5-4 în favoarea dâmbovițenilor.

  • Arbitru: Cupu Raul George. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas
  • Stadion: Municipal - „1 Mai”

FOTO. U Craiova este deținătoarea trofeului

Bucuria Craiovei, după câștigarea Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (16).jpeg
Bucuria Craiovei, după câștigarea Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (16).jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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Cele patru partide care vor fi televizate pe Digi Sport și Prima Sport sunt CSM Reșița - Petrolul, FC Bihor - Farul, Concordia Chiajna - Oțelul și Steaua - Csikszereda.

În plus, Minaur Baia Mare - Corvinul și CSM Slatina - Sepsi vor fi transmise pe FRF TV.

Calendarul Cupei României 2026-2027

  • Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
  • Sferturi de finală: 3 martie 2027
  • Semifinale: 21 aprilie 2027
  • Finala: 12 mai 2027

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