Cupa României Astăzi intră în joc încă cinci echipe din Liga 1. Programul tuturor partidelor din play-off

Astăzi se joacă încă 12 meciuri din play-off-ul Cupei României. Petrolul și Chindia s-au calificat deja în grupe.

În total, sunt programate 16 partide, dintre care patru vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma FRF TV.

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Astăzi intră în joc alte cinci echipe din Liga 1: Farul, Corvinul, FC Voluntari, Sepsi și Oțelul.

Miercuri, 19 august

FC Bihor - Farul, LIVE de la 17:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru: Dragoș Lunca. Asistenți: Bogdan Cozorici, George Suciu

Dragoș Lunca. Bogdan Cozorici, George Suciu Stadion: „Iuliu Bodola”

Gloria Bistrița - Metalul Buzău, LIVE de la 17:30

Arbitru: Constantin Olaru. Asistenți: Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva

Constantin Olaru. Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva Stadion: „Complexul Sportiv Jean Pădureanu”

Minaur Baia Mare - Corvinul Hunedoara, LIVE de la 17:30

TV: FRF.tv

Arbitru: Darius Iviniș. Asistenți: Csaba Antal, Daniel Nagy

Darius Iviniș. Csaba Antal, Daniel Nagy Stadion: „Viorel Mateianu”

Popești-Leordeni - FC Bacău, LIVE de la 17:30

Arbitru: Alina Peșu. Asistenți: Daniela Constantinescu, Ana Pușcașu

Alina Peșu. Daniela Constantinescu, Ana Pușcașu Stadion: „Clinceni Arena”

Minerul Lupeni - Unirea Slobozia, LIVE de la 17:30

Arbitru: Costin Marinoiu. Asistenți: Constantin Cosmescu, Doriana Udrea

Costin Marinoiu. Constantin Cosmescu, Doriana Udrea Stadion: „Minerul”

USV Iași - Sporting Liești, LIVE de la 17:30

Arbitru: Dragoș Țurcanu. Asistenți: Ionuț Țurcanu, Ionuț Andrei

Dragoș Țurcanu. Ionuț Țurcanu, Ionuț Andrei Stadion: „Emil Alexandrescu”

CIL Blaj - Progresul Spartac, LIVE de la 17:30

Arbitru: Nicolae Breoi. Asistenți: Răzvan Spătar, Emeric Tocai

Nicolae Breoi. Răzvan Spătar, Emeric Tocai Stadion: „CIL Veza”

CS Afumați - FC Voluntari, LIVE de la 17:30

Arbitru: Mihail Lăstun. Asistenți: Alexandru Iftime, Nicolae Mociorniță

Mihail Lăstun. Alexandru Iftime, Nicolae Mociorniță Stadion: „Buftea Iarbă”

CSM Slatina - Sepsi, LIVE de la 17:30

TV: FRF.tv

Arbitru: Raul Bădărău. Asistenți: Ioan Humița, Daniel Lar

Raul Bădărău. Ioan Humița, Daniel Lar Stadion: „1 Mai”

Politehnica Timișoara - ASA Târgu Mureș, LIVE de la 17:30

Arbitru: Adelin Pavel. Asistenți: Andreea Șușcă, Marius Matica

Adelin Pavel. Andreea Șușcă, Marius Matica Stadion: „Electrica”

Corona Brașov - CS Tunari, LIVE de la 17:30

Arbitru: Gellert Feleki. Asistenți: Alin Revnic, Claudiu Georgiu

Gellert Feleki. Alin Revnic, Claudiu Georgiu Stadion: „Baza Sportivă Carpați”

Concordia Chiajna - Oțelul Galați, LIVE de la 20:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru: Ioan Negară. Asistenți: Damian Antal, Iulian Contofan

Ioan Negară. Damian Antal, Iulian Contofan Stadion: „Concordia”

Joi, 20 august

Steaua București (L2) - Csikszereda (L1), ora 17:00

(L2) - (L1), ora 17:00 CSC Șelimbăr (L2) - FC Botoșani (L1), ora 17:30

S-au jucat:

CSM Reșița - Petrolul 2-3

Au marcat: Visic (48), Chiră (89) / Lucho Vega (31), Paraschiv (44), Tolea (109)

Partida de la Reșița a fost decisă după 120 de minute, cu multe emoții pentru elevii lui Ricardo Sousa, care au condus cu 2-0 încă de la pauză.

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel. Asistenți : Nuță Ionuț Emanuel și Cășuț Cristian

: Bădoiu Marius Daniel. : Nuță Ionuț Emanuel și Cășuț Cristian Stadion: „Mircea Chivu”

SCM Rm. Vâlcea - Chindia Târgoviște 1-1 ( 4-5 d. pen.)

Au marcat: Grigore (49) / Mihai (15)

Partida de la Vâlcea s-a încheiat la loviturile de departajare, după multiple ratări de ambele părți, scor 5-4 în favoarea dâmbovițenilor.

Arbitru : Cupu Raul George. Asistenți : Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas

: Cupu Raul George. : Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas Stadion: Municipal - „1 Mai”

FOTO. U Craiova este deținătoarea trofeului

Cele patru partide care vor fi televizate pe Digi Sport și Prima Sport sunt CSM Reșița - Petrolul, FC Bihor - Farul, Concordia Chiajna - Oțelul și Steaua - Csikszereda.

În plus, Minaur Baia Mare - Corvinul și CSM Slatina - Sepsi vor fi transmise pe FRF TV.

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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