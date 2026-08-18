Privații: primii! Bugetarii: ultimii! Discrepanță uriașă între rezultatele sportive din acest sezon în duelul FCSB & Dinamo versus CSA Steaua & CS Dinamo

În fruntea Superligii se află FCSB și Dinamo, care se vor întâlni în Derby de România în primul weekend din septembrie.

În liga secundă, cel mai slab start de campionat îl au chiar echipele deținute de Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale.

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Startul primelor două ligi de fotbal din România propune un contrast imens între modul în care se comportă cluburile private FCSB și Dinamo, în raport cu cele departamentale CSA Steaua și CS Dinamo.

FCSB & Dinamo versus CSA Steaua & CS Dinamo. Discrepanță uriașă între rezultate

Duelul e unul, care chiar dacă se poartă în ligi diferite, Superliga versus Liga 2, e disproporționat total.

FCSB și Dinamo au un start bun de sezon și sunt pe primele două locuri, despărțite doar de un punct. Se vor și confrunta în meci direct, peste 3 etape, în primul weekend din luna septembrie.

Clasamentul din Liga 1

În schimb, cluburile departamentale din cadrul cărora provin actualele echipe din Liga 1, CSA Steaua și CS Dinamo, sunt deziluzia ligii secunde. Sunt pe ultimele două locuri și sunt singurele dintre cele 22 de formații ale eșalonului doi care nu au acumulat nici măcar un punct.

Între CSA Steaua și FCSB e o dispută de peste 10 ani pe identitate și pe cine deține palmaresul all-time. Deciziile din instanță au fost că FCSB nu e echipa care a continuat istoria Stelei, iar palmaresul dintre 1947 și 1998 aparține Armatei.

În schimb, Clubul Sportiv deținut de Armată a reînființat secția de fotbal abia în anul 2017. Trecerea de la Steaua la FCSB s-a realizat în februarie 2003, când Becali a preluat pachetul majoritar, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a dictat un verdict definitiv în decembrie 2014, prin care a stabilit că la acel moment preluarea nu s-a făcut conform legii și că, de fapt, deși a rulat ca Steaua, clubul luat de Becali nu e cel care deține Cupa Campionilor. Ulterior a pierdut și dreptul de a mai folosi marca Steaua.

Clasamentul din Liga 2

În privința lui Dinamo, Clubul Sportiv a înființat secția de fotbal în urmă cu 12 ani și se caută de câțiva ani o formă de colaborare între echipe care activează în Liga 1 și cea deținută de MAI, dar până acum nu s-a ajuns la un parteneriat oficial.

Spre deosebire de Steaua, la Dinamo nu există un diferend legat de identitate, palmares și trofee , toate acestea, câștigate inclusiv înainte de anii 2000, fiind oficial în vitrina clubului unde acum căpitan e Cătălin Cârjan.

Ambele cluburi din liga secundă, fiindcă rulează ca niște cluburi de drept public, sunt în categoria celor care, din cauza Legii Sportului din România, nu au drept de promovare în Superligă. De fapt, jumătate dintre participantele din Liga 2 se află în această situație, de a nu avea acces pe prima scenă, chiar dacă rezultatele pe teren i-ar urca pe o poziție ce le-ar da acest drept.

În sezonul trecut, între CS Dinamo și Dinamo din prima ligă a existat un meci direct, oficial, disputat în grupele Cupei României. S-a impus echipa antrenată atunci de Kopic, scor 3-1.

În acest sezon al Cupei, CS Dinamo a fost deja eliminată, în faza de dinaintea play-off-ului de grupe a fost învinsă de Popești Leordeni, scor 5-0.

CSA Steaua va evolua în play-off, unde o va întâlni pe Csikszereda, pe teren propriu, joi, de la ora 17:00. Dacă se va califica, atunci CSA Steaua va evolua în grupe și există posibilitatea unei confruntări cu FCSB!

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