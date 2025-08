Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, din etapa #4 a Ligii 1.

Meciul se va disputa duminică, de la 21:30 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj se va prezenta la ora meciului de pe locul 11 al clasamentului Ligii 1, în timp ce Universitatea Craiova se clasează pe locul 4.

Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - U.Craiova: „ Nu-mi place meciul de mâine”

Tehnicianul formației ardelene a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, declarându-se nemulțumit atât de locul pe care echipa sa îl ocupă în clasament, cât și de programarea partidei.

„În campionat nu-mi place unde suntem. Și nu-mi place meciul de mâine, deloc. Trebuie să facem tot posibilul să scoatem un rezultat pozitiv. Dacă putem, o victorie ar fi fantastic.

Pentru că eu n-am fost niciodată pe locul ăsta în clasament. Uitați-vă la istoria mea ca antrenor. Și indiferent că ne calificăm în Europa, eu nu sunt mulțumit de locul din clasament. Nici de mine, nici de jucători.

Da, am vrut să amânăm meciul cu Craiova. Am vrut, dar se pare că cei de acolo nu și-au dorit același lucru. Am înțeles că, dacă anunțam cu 10 zile înainte, Liga putea să aprobe. Ne-am gândit că cei de la Craiova vor accepta, dar ei au jucători mai mulți, n-au pierdut pe nimeni. Ei au doar cinci meciuri oficiale, noi avem deja șapte.

Dar nu-i acuz. Fiecare își vede interesul. Mâine trebuie să scoatem maxim cu cei care îi avem. Dar nu ne putem baza doar pe noroc. Trebuie și joc.

Azi dimineață am studiat. Am văzut trei meciuri oficiale de-ale lor, am și statistici. Sunt zece jucători noi, opt dintre ei par foarte bine aleși. E greu să aduci zece jucători și să-i nimerești pe opt. Se pare că au fost inspirați. Noi am avut și accidentări, și jucători care au intrat mai greu în formă”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, despre transferul lui Keita și problemele de lot: „Mai sunt câțiva jucători pe care îi vreau”

„Din ce am înțeles, e aproape. Dar până nu semnează și nu-l văd, nu declar nimic. Mai sunt câțiva jucători pe care îi vreau”, a declarat Dan Petrescu, despre transferul lui Tidiane Keita.

De asemenea, Petrescu a vorbit și despre accidentările din lotul CFR-ului: „Am văzut că și Camara s-a operat. Muhar nu e refăcut. Așteptăm, și la unul, și la altul.

Sperăm ca Marijana să vină din vacanță, poate face un miracol. Comparativ cu sezonul trecut, suferim . Dar spiritul CFR-ului e mai important decât lotul. Când vor reveni Cordea, Keita, Camara... Atunci da, ar fi altceva”, a mai adăugat tehnicianul CFR-ist.

Îmi pare rău că nu mai am două echipe, cum aveam înainte. Meciurile din campionat sunt total diferite. În Europa, dacă greșești, nu mai intri. În campionat mai poți reveni. Dacă pierzi în Cupa României sau în Europa, nu mai ai șanse. Deci trebuie să ne descurcăm cu ce avem. O să vorbesc individual cu jucătorii și sper să scot maxim de la ei. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

