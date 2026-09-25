Mesaj pentru Andrei Șucu Pancu insistă că fiul acționarului majoritar al Rapidului este tratat ca toți ceilalți: „N-am avut presiune nicio secundă”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre situația lui Andrei Șucu (17 ani), fiul acționarului majoritar Dan Șucu, după ce tânărul a marcat primul său gol în Superliga.

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Andrei Șucu a fost introdus în minutul 90+4 al meciului Rapid - FC Argeș, scor 3-1, iar la câteva secunde după intrarea pe teren a înscris golul care a stabilit rezultatul final.

Pancu, mesaj clar despre Andrei Șucu: „Nu mă interesează cine e, cum îl cheamă”

Daniel Pancu spune că decizia de a-l trimite pe teren nu a avut legătură cu faptul că Andrei este fiul patronului.

„Până la urmă, el a demonstrat că e aici cu noi pentru că e un tânăr valoros, care are perspective pe mai departe.

Dar n-am avut presiune nicio secundă, doar îmi doream foarte mult să joace, pentru că el e unul dintre cei care se antrenează de trei luni şi nu apucase să joace”, a declarat Pancu, potrivit orangesport.ro.

FOTO. Andrei Şucu, gol în Rapid - FC Argeș

Tehnicianul a insistat că Andrei Șucu este tratat la fel ca restul jucătorilor din lot.

„Suntem mulţumiţi de toţi, nu doar de Andrei şi nu trebuie să-l scoatem pe Andrei din context, chiar dacă e băiatul patronului.

Chiar nu ţin cont de lucrul acesta, pentru că întotdeauna am încercat să fiu foarte corect cu jucătorii”, a mai spus Pancu.

Relaţia e foarte directă şi corectă, din punctul meu de vedere. Cu jucătorii mă comport la fel de direct, nu mă interesează cine e, cum îl cheamă, chiar nu mă interesează. Dar a progresat, chiar a progresat Daniel Pancu

Pentru Andrei Șucu a fost al doilea meci în Superliga. Mai evoluase într-un U Cluj - Rapid 2-2, pe 24 mai 2024.

„Nu am cuvinte la momentul ăsta să pot descrie ce simt. Am visat aseară că o să marchez. De când am pășit prima oară pe Giulești, ca și copil de mingi , am visat că o voi marca.

Nu am apucat să vorbesc cu ai mei încă. Aștept să mă duc acasă. V-aș minți dacă zic că mă duc acasă, chiar nu știu unde să merg, dar acasă sigur nu”, a declarat Andrei Șucu la Digi Sport, după meci.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

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