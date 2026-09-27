Șansa României Suedia vine la București decimată de accidentări! „Tricolorii” au scăpat și de unul dintre marcatorii de la Stockholm

Suedia va fi fără trei dintre jucătorii folosiți la Stockholm în returul cu România.

Graham Potter are deja nouă absențe importante în această acțiune, dintre care opt sunt jucători care au fost la Mondialul din 2026.

Ce jucători au devenit indisponibili după victoria cu 2-1, mai jos în articol.

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Suedia a pierdut încă trei fotbaliști importanți după meciul cu România, 2-1, disputat vineri, 25 septembrie, pe Strawberry Arena din Solna, în primul meci din Liga Națiunilor.

Alexander Isak s-a accidentat și nu va juca returul cu România

Alexander Isak, marcatorul primului gol al partidei, fundașul central Hjalmar Ekdal și fundașul dreapta Emil Holm au devenit indisponibili și vor rata următoarele meciuri ale Suediei, inclusiv returul cu România, programat pe 5 octombrie, la București.

Isak și Ekdal, care au fost cu Suedia la Cupa Mondială 2026, au părăsit duminică lotul, în timp ce Holm a făcut-o sâmbătă, după ce s-a accidentat în partida cu România. Graham Potter nu a convocat înlocuitori pentru cei trei.

Isak a deschis scorul la Stockholm după o eroare a lui Ghiță

Isak a fost titular în meciul cu România și a deschis scorul în minutul 20, după o greșeală a lui Virgil Ghiță. Atacantul lui Liverpool a rămas pe teren până la final, deși a acuzat probleme după o lovitură primită în timpul partidei.

În repriza secundă, Isak a fost văzut șchiopătând după un duel, iar ulterior s-a aflat că are o problemă la coapsă.

Alexander Isak s-a accidentat în timpul meciului Suedia - România 2-1

Ekdal a intrat în repriza secundă

Hjalmar Ekdal, fundașul lui Burnley, a intrat în minutul 63 al partidei de la Stockholm, în locul lui Carl Starfelt. Și el a acuzat probleme medicale după meci.

Emil Holm, fundașul dreapta al lui Bologna, s-a accidentat în minutul 63 al meciului cu România și a fost schimbat. Investigațiile au arătat o problemă la coapsă, iar Holm a părăsit sâmbătă cantonamentul naționalei suedeze.

Emil Holm a fost scos pe targă de pe teren (foto: Sport Pictures)

Suedia vine la București fără 8 jucători care au fost la CM 2026

Cei trei se adaugă altor șase jucători importanți pe care Suedia nu i-a avut la dispoziție încă de la începutul acestei acțiuni. Toți au făcut parte din lotul pentru Mondialul din 2026.

E vorba despre portarul Jacob Widell Zetterstrom (Derby County), stoperul Isak Hien (Atalanta) și extrema Anthony Elanga (Newcastle), toți indisponibili din cauza unor accidentări.

Înaintea reunirii lotului, Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Gustaf Nilsson (Hertha Berlin) și Taha Abdi Ali (PAOK Atena) au fost, la rândul lor, scoși din lot din motive medicale.

Revin Lagerbielke și Zeneli

În locul lor au fost chemați Hugo Larsson (Fulham), Williot Swedberg (Celta Vigo) și Paulos Abraham (Hammarby IF).

În schimb, selecționerul englez Graham Potter va putea conta pe fundașul central Gustaf Lagerbielke (Braga) și pe mijlocașul Besfort Zeneli (Union St. Gilloise), ambii absenți vineri din cauza unor accidentări.

Suedia mai are două meciuri până la returul cu România

Până la revenirea la București, pentru returul cu România din 5 octombrie, Suedia mai are de disputat două partide.

Pe 28 septembrie, echipa lui Graham Potter întâlnește Polonia, iar pe 2 octombrie joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.

FOTO. Imagini de la meciul Suedia - România 2-1

Clasamentul grupei B4

Suedia - 3p (2-1) Bosnia - 1p (0-0) Polonia - 1p (0-0) România - 0p (1-2)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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