„Șumudică 2” Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo: „Cei 7 ani de acasă fac diferența” +18 foto
Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro
Superliga

„Șumudică 2” Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo: „Cei 7 ani de acasă fac diferența”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 13:45
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 0-1.
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Tehnicianul urmărea partida din tribună, după ce fusese eliminat în repriza secundă, când un fan cu părul alb s-a apropiat de el zâmbind.

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Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo

Imaginile surprinse de Prima Sport arată că tehnicianul, concentrat la joc, s-a enervat în momentul în care l-a observat, i-a făcut semn să plece și a ridicat tonul la el.

Suporterul s-a îndepărtat imediat, fără să existe un conflict între cei doi.

Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro
Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro

Galerie foto (18 imagini)

Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro Daniel Pancu s-a răstit la un suporter în timpul meciului cu Dinamo. Foto: Instagram, @primasport.ro
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Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar o parte dintre suporteri au dezaprobat comportamentul antrenorului Rapidului.

  • „E om în vârstă…”
  • „Nu ne uităm către Vest? Oamenii ăia au așa comportament?”
  • „O să avem mare circ în acest campionat: Șumudică, Pancu, Gigi”
  • „Bătrânul acela voia doar să stea lângă el”
  • „Mizerabil om”
  • „Se crede și el cineva”
  • „Să ai un astfel de comportament față de un bătrân…”
  • „Era om în vârstă, nu trebuia reacționat așa, chiar dacă avea nervi. Cei șapte ani de acasă fac diferența”
  • „Reacție de antrenor de Liga 4”
  • „Cât de arogant poate fi omul ăsta”
  • „Șumudică 2”

Daniel Pancu, eliminat în meciul Rapid - Dinamo 0-1

Antrenorul Rapidului fusese eliminat în minutul 52 al derby-ului. Horațiu Feșnic a oprit jocul în timpul unui atac pozițional al giuleștenilor, după ce Alexandru Musi a rămas întins pe gazon, și a făcut semn echipei medicale să intre pe teren.

Decizia l-a nemulțumit pe Pancu, care a pătruns câțiva metri în suprafața de joc și i-a reproșat vehement arbitrului întreruperea fazei.

Feșnic a venit la marginea terenului pentru a-i acorda cartonașul galben, însă protestele au continuat, iar tehnicianul a fost eliminat.

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+13 Foto
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După cartonașul roșu, antrenorul Rapidului a urcat în tribună și a urmărit restul partidei din zona aflată deasupra băncii giuleștenilor.

În urma eliminării din derby-ul cu Dinamo, Pancu va fi suspendat automat pentru următorul meci al Rapidului, cu Petrolul, programat vineri, de la ora 20:30.

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