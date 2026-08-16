„Șumudică 2” Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo: „Cei 7 ani de acasă fac diferența”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 0-1.

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Tehnicianul urmărea partida din tribună, după ce fusese eliminat în repriza secundă, când un fan cu părul alb s-a apropiat de el zâmbind.

Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo

Imaginile surprinse de Prima Sport arată că tehnicianul, concentrat la joc, s-a enervat în momentul în care l-a observat, i-a făcut semn să plece și a ridicat tonul la el.

Suporterul s-a îndepărtat imediat, fără să existe un conflict între cei doi.

Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar o parte dintre suporteri au dezaprobat comportamentul antrenorului Rapidului.

„E om în vârstă…”

„Nu ne uităm către Vest? Oamenii ăia au așa comportament?”

„O să avem mare circ în acest campionat: Șumudică, Pancu, Gigi”

„Bătrânul acela voia doar să stea lângă el”

„Mizerabil om”

„Se crede și el cineva”

„Să ai un astfel de comportament față de un bătrân…”

„Era om în vârstă, nu trebuia reacționat așa, chiar dacă avea nervi. Cei șapte ani de acasă fac diferența”

„Reacție de antrenor de Liga 4”

„Cât de arogant poate fi omul ăsta”

„Șumudică 2”

Daniel Pancu, eliminat în meciul Rapid - Dinamo 0-1

Antrenorul Rapidului fusese eliminat în minutul 52 al derby-ului. Horațiu Feșnic a oprit jocul în timpul unui atac pozițional al giuleștenilor, după ce Alexandru Musi a rămas întins pe gazon, și a făcut semn echipei medicale să intre pe teren.

Decizia l-a nemulțumit pe Pancu, care a pătruns câțiva metri în suprafața de joc și i-a reproșat vehement arbitrului întreruperea fazei.

Feșnic a venit la marginea terenului pentru a-i acorda cartonașul galben, însă protestele au continuat, iar tehnicianul a fost eliminat.

După cartonașul roșu, antrenorul Rapidului a urcat în tribună și a urmărit restul partidei din zona aflată deasupra băncii giuleștenilor.

În urma eliminării din derby-ul cu Dinamo, Pancu va fi suspendat automat pentru următorul meci al Rapidului, cu Petrolul, programat vineri, de la ora 20:30.

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