„Șumudică 2” Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo: „Cei 7 ani de acasă fac diferența”

- Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 0-1.
Tehnicianul urmărea partida din tribună, după ce fusese eliminat în repriza secundă, când un fan cu părul alb s-a apropiat de el zâmbind.
Daniel Pancu, criticat după ce s-a răstit la un suporter în timpul derby-ului cu Dinamo
Imaginile surprinse de Prima Sport arată că tehnicianul, concentrat la joc, s-a enervat în momentul în care l-a observat, i-a făcut semn să plece și a ridicat tonul la el.
Suporterul s-a îndepărtat imediat, fără să existe un conflict între cei doi.
Galerie foto (18 imagini)
Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar o parte dintre suporteri au dezaprobat comportamentul antrenorului Rapidului.
- „E om în vârstă…”
- „Nu ne uităm către Vest? Oamenii ăia au așa comportament?”
- „O să avem mare circ în acest campionat: Șumudică, Pancu, Gigi”
- „Bătrânul acela voia doar să stea lângă el”
- „Mizerabil om”
- „Se crede și el cineva”
- „Să ai un astfel de comportament față de un bătrân…”
- „Era om în vârstă, nu trebuia reacționat așa, chiar dacă avea nervi. Cei șapte ani de acasă fac diferența”
- „Reacție de antrenor de Liga 4”
- „Cât de arogant poate fi omul ăsta”
- „Șumudică 2”
Daniel Pancu, eliminat în meciul Rapid - Dinamo 0-1
Antrenorul Rapidului fusese eliminat în minutul 52 al derby-ului. Horațiu Feșnic a oprit jocul în timpul unui atac pozițional al giuleștenilor, după ce Alexandru Musi a rămas întins pe gazon, și a făcut semn echipei medicale să intre pe teren.
Decizia l-a nemulțumit pe Pancu, care a pătruns câțiva metri în suprafața de joc și i-a reproșat vehement arbitrului întreruperea fazei.
Feșnic a venit la marginea terenului pentru a-i acorda cartonașul galben, însă protestele au continuat, iar tehnicianul a fost eliminat.
Galerie foto (13 imagini)
După cartonașul roșu, antrenorul Rapidului a urcat în tribună și a urmărit restul partidei din zona aflată deasupra băncii giuleștenilor.
În urma eliminării din derby-ul cu Dinamo, Pancu va fi suspendat automat pentru următorul meci al Rapidului, cu Petrolul, programat vineri, de la ora 20:30.