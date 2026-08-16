S-a temut de ce e mai rău! FOTO: Saibari l-a ajutat pe Musiala, care a leșinat în timpul jocului. Și-a amintit drama prietenului

Amicalul Bayern - Leipzig 3-1 a fost întrerupt în minutul 83, după ce lui Musiala i s-a făcut rău pe teren.

Saibari a fugit spre el, prinzându-l înainte să cadă. Musiala și-a revenit după intervenția medicilor. Ce a avut!

Internaționalul marocan al lui Bayern nu a uitat ce i s-a întâmplat prietenului său în timpul unui meci al lui Ajax.

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Marocanul Ismael Saibari, 25 de ani, cumpărat cu 50 de milioane de Bayern de la PSV Eindhoven, a avut un Mondial bun cu naționala și a debutat sâmbătă la noua echipă într-un meci de pregătire, Telekom Cup.

Bavarezii au câștigat, 3-1 cu Leipzig, pe Allianz Arena. Saibari a oferit pasa decisivă la ultimul gol, marcat de Musiala.

Musiala a leșinat pe teren. Saibari l-a prins înainte să cadă

Partida a avut însă un episod dramatic spre final. În minutul 83, Jamal Musiala s-a simțit rău și a leșinat pe teren.

Saibari l-a văzut și a alergat spre el, prinzându-l în brațe înainte ca mijlocașul german să cadă. L-a așezat în iarbă, medicii intervenind rapid pentru primul ajutor.

Musiala și-a revenit și a plecat amețit la vestiare. Ce i s-a întâmplat?

Căldura l-a afectat, erau 33 de grade la Munchen în timpul partidei. Potrivit Bild, a suferit o insolație. Se plânsese de amețeală înainte să cadă.

„Jamal este bine, e cel mai important lucru”, a declarat directorul sportiv Max Eberl presei locale.

Saibari nu a uitat prăbușirea prietenului Nouri: stop cardiac

Saibari s-a temut inițial de ce e mai rău. Era speriat când fugea spre Musiala. Marocanul și-a amintit drama trăită în urmă cu nouă ani de prietenul său.

Pe 8 iulie 2017, într-un amical cu Werder Bremen în cantonamentul din Austria, Abdelhak Nouri s-a prăbușit pe teren, în stop cardiac.

Nouri, întins în iarbă, fără suflare. Foto: Imago

Jucătorului lui Ajax i s-a acordat primul ajutor, ulterior a fost transportat cu elicopterul la spital, dar a suferit leziuni cerebrale permanente.

A ieșit din comă un an mai târziu. Nu a mai putut juca fotbal. Concluzia a fost că medicii nu au acționat corect în cele mai importante clipe. Și Ajax i-a plătit despăgubiri de 7,8 milioane de euro.

De atunci, Saibari a jucat cu numărul 34 la club, purtat pe tricou de prietenul Appie Nouri.

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