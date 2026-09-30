Nicolescu, alături de Ceferin  Unde s-a întâlnit președintele lui Dinamo cu șeful UEFA + „săgeți” către Gigi Becali +51 foto
Aleksander Ceferin și Andrei Nicolescu. Foto: Instagram/andreinicolescu
Superliga

Nicolescu, alături de Ceferin Unde s-a întâlnit președintele lui Dinamo cu șeful UEFA + „săgeți” către Gigi Becali

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 19:19
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 19:19
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, s-a întâlnit cu Aleksander Ceferin (58 de ani), șeful UEFA, în cadrul Adunării Generale European Football Clubs (EFC).
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Andrei Nicolescu a participat la cea de-a 33-a ediție a evenimentului care reunește reprezentanți ai celor mai importante cluburi din Europa.

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Andrei Nicolescu, „săgeți” către Gigi Becali: „Un conducător nu trebuie să știe mai multă tactică decât antrenorul”

Într-o postare despre cele discutate la eveniment, Andrei Nicolescu pare că îl „înțeapă” pe Gigi Becali, recunoscut pentru intervențiile sale peste antrenor, în momentul în care explică ce trebuie să facă un șef de club.

„JOCUL CARE NU TE AȘTEAPTĂ

Scriu din Copenhaga, de la cea de-a 33-a Adunare Generală EFC. În aceleași încăperi stau conducători ai cluburilor cu bugete de miliarde și ai celor pentru care o singură decizie greșită poate compromite un sezon. Diferențele sunt imense. Întrebările, asemănătoare.

Cum folosim datele fără să dezumanizăm jocul? Cum construim cluburi sustenabile?

Fotbalul de astăzi este sport, dar și economie, tehnologie, legislație, medicină, comunicare și responsabilitate socială: o industrie uriașă în jurul unei bucurii elementare, mingea care intră în poartă.

Un conducător nu trebuie să știe mai multă tactică decât antrenorul, scouting decât directorul sportiv sau medicină decât medicul.

El trebuie să aleagă oamenii potriviți, să le ofere condiții și să facă posibil un ecosistem performant, adaptat realității clubului. Președintele nu este încă un antrenor. Trebuie să se asigure că antrenorul poate fi antrenor.

Trebuie și să reprezinte clubul acolo unde se discută viitorul jocului. Pentru cei care nu dau pe dinafară de bani, obligația este și mai mare: cluburile bogate își pot permite uneori să cumpere corectarea unei greșeli. Celelalte trebuie să învețe înainte de a o comite”, a precizat Nicolescu pe Instagram.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, în etapa #8 din Superliga

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Andrei Nicolescu a continuat și a vorbit despre întâlnirea cu Aleksander Ceferin, președintele UEFA, de la Copenhaga.

„La Copenhaga compar modele, pun întrebări și găsesc soluții la probleme pe care încă nu mi le-am formulat. L-am întâlnit și pe Aleksander Ceferin, președintele UEFA, fost avocat al sportivilor și cluburilor.

Fotbalul are nevoie de experiența terenului, dar și de drept, economie, tehnologie și de oameni care știu unde li se termină competența și unde începe ascultarea celuilalt.

În Zen există shoshin, «mintea începătorului»: capacitatea de a privi din nou ceea ce experiența te poate păcăli că știi pe deplin.

Nu mă voi întoarce fost fotbalist de primă divizie. Nici nu trebuie. Trebuie să mă întorc un conducător mai bun decât am plecat.

În fotbal, ca și în viață, cine crede că a terminat de învățat nu a absolvit. A rămas în urmă”.

Dinamo are un început perfect de campionat. „Câinii” lui Nuno Campos se află pe primul loc în Superliga, cu 23 de puncte acumulate după 10 etape.

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