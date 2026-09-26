Naționala sau Cronica Cârcotașilor? 😅 Confuzie la Prima Sport: ce s-a auzit  în momentul în care Radu Drăgușin vorbea după Suedia - România +56 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

Naționala sau Cronica Cârcotașilor? 😅 Confuzie la Prima Sport: ce s-a auzit în momentul în care Radu Drăgușin vorbea după Suedia - România

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 09:42
  • Suedia - România 2-1. La Prima Sport a avut loc un moment de confuzie în timpul interviului lui Radu Drăgușin (24 de ani).
  • O secvență din emisiunea Cronica Cârcotașilor a acoperit declarațiile fundașului român.
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România a fost învinsă de Suedia în primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei. Deși vedetele nordice n-au impresionat, „tricolorii” au plecat cu mâna goală de la Stockholm.

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Suedia - România 2-1. Cronica Cârcotașilor s-a auzit peste interviul lui Drăgușin

Imediat după finalul meciului, Radu Drăgușin a apărut în fața jurnaliștilor pentru a vorbi despre înfrângerea suferită în fața Suediei.

Dar o situație neașteptată a avut loc la Prima Sport. În momentul când internaționalul român a apărut în fața camerelor, la postul TV s-a auzit o replică din Cronica Cârcotașilor.

„Doar ca Steluța lui să mai meargă o dată în Champions League, să mănânce bătaie”, s-a auzit la Prima Sport, din vocea lui Șerban Huidu, prezentatorul emisiunii de satiră. Apoi, pe fundal, se putea distinge și vocea lui Gigi Becali, patronul FCSB.

Declarațiile lui Drăgușin nu s-au putut auzi, iar în platoul emisiunii „Fotbal Show” a fost un moment de confuzie.

Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii și editorialist GOLAZO.ro, a precizat, în timp ce râdea: „E o problemă, nu știu ce e cu Steluța, că trebuie să mai joace o dată în Champions League”

Mihai Stoica, oficialul FCSB, a intervenit și a spus în spirit de glumă: „Cred că era Șerban Huidu care intrase peste Radu (Drăgușin)”.

„Era de acolo (n.r. - râde), dar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat”, a completat Samuilă.

FOTO: Suedia - România 2-1

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Radu Drăgușin, optimist după înfrângerea României în Suedia: „Putem face lucruri mărețe”

„E un meci pe care voiam să-l câștigăm, să ne începem bine parcursul. De-a lungul meciului, cred că am și dominat, am avut posesia. E un meci pierdut, dar trebuie să luăm lucrurile pozitive și să lucrăm pe ele.

Au fost ocazii, cred că de ambele părți. Poate a lipsit mai multă încredere în ceea ce putem face. Suntem la începutul unui nou drum”, a spus Drăgușin, după meci.

Fundașul consideră că România poate crește dacă va avea mai multă încredere:

„Cred că această ușoară lipsă de încredere pe care am avut-o nu ne-a ajutat deloc. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în principiile noastre și în ceea ce am făcut la antrenamente. Puteam și noi să marcăm, dar asta este”.

Drăgușin a fost integralist la Stockholm, într-o linie defensivă care i-a avut de gestionat pe Alexander Isak și Viktor Gyokeres, doi dintre cei mai importanți atacanți ai gazdelor.

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