- George Russell (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului și s-a apropiat de colegul Kimi Antonelli în clasamentul general al piloților.
Pilotul britanic a obținut a treia victorie a sezonului, în timp ce cursa de duminică a adus mai multe surprize, dar și probleme, mai ales pentru campionul mondial Lando Norris, care a fost forțat să abandoneze imediat după restart.
George Russell, victorie la Baku. Verstappen și Hadjar, pe podium
Plecat din pole-position, Russell a reușit să se impună în întrecerea de duminică, chiar dacă a fost nevoie de două intervenții ale Safety Car-ului.
Prima a avut loc după primele 30 de tururi, în urma unui accident al lui Alexander Albon, pilotul Williams.
La reluarea cursei, Franco Colapinto l-a lovit pe Pierre Gasly în primul viraj și l-a trimis în Lando Norris. A urmat un al doilea Safety Car, iar campionul mondial a abandonat cursa în urma accidentului, alături de ceilalți doi piloți, potrivit racingnews365.com.
Podiumul a fost completat de Max Verstappen, care a plecat de poziția a 8-a și a pus mare presiune pe Russell până la finalul cursei, și de colegul său, Isack Hadjar, care a revenit pe circuit după 3 absențe.
Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, a încheiat pe locul 5, după ce a fost nevoit sa plece de poziția 16, în urma unei defecțiuni la suspensie, care l-a făcut să rateze Q2 în sesiunea de calificări de sâmbătă.
„Să câștig fiecare cursă, acesta este planul de acțiune. Coechipierul meu a avut un sezon incredibil, a fost practic impecabil, dar acum intrăm în momentul decisiv.
O să mă concentrez doar pe mine însumi, a fost o perioadă cu adevărat dificilă pentru mine, dar acum încep să ies la suprafață”, a declarat George Russell, după cursă.
Clasamentul general al piloților din F1
- Kimi Antonelli (Mercedes) 302 puncte
- George Russell (Mercedes) 236
- Lewis Hamilton (Ferrari) 199
- Lando Norris (McLaren) 186
- Charles Leclerc (Ferrari) 179
- Max Verstappen (RedBull) 163
- Oscar Piastri (McLaren) 120
- Isack Hadjar (RedBull) 86
- Liam Lawson (RedBull) 59
- Pierre Gasly (Alpine) 41