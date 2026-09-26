George Russell (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului și s-a apropiat de colegul Kimi Antonelli în clasamentul general al piloților.

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Pilotul britanic a obținut a treia victorie a sezonului, în timp ce cursa de duminică a adus mai multe surprize, dar și probleme, mai ales pentru campionul mondial Lando Norris, care a fost forțat să abandoneze imediat după restart.

George Russell, victorie la Baku. Verstappen și Hadjar, pe podium

Plecat din pole-position, Russell a reușit să se impună în întrecerea de duminică, chiar dacă a fost nevoie de două intervenții ale Safety Car-ului.

Prima a avut loc după primele 30 de tururi, în urma unui accident al lui Alexander Albon, pilotul Williams.

La reluarea cursei, Franco Colapinto l-a lovit pe Pierre Gasly în primul viraj și l-a trimis în Lando Norris. A urmat un al doilea Safety Car, iar campionul mondial a abandonat cursa în urma accidentului, alături de ceilalți doi piloți, potrivit racingnews365.com.

Podiumul a fost completat de Max Verstappen, care a plecat de poziția a 8-a și a pus mare presiune pe Russell până la finalul cursei, și de colegul său, Isack Hadjar, care a revenit pe circuit după 3 absențe.

Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, a încheiat pe locul 5, după ce a fost nevoit sa plece de poziția 16, în urma unei defecțiuni la suspensie, care l-a făcut să rateze Q2 în sesiunea de calificări de sâmbătă.

„Să câștig fiecare cursă, acesta este planul de acțiune. Coechipierul meu a avut un sezon incredibil, a fost practic impecabil, dar acum intrăm în momentul decisiv.

O să mă concentrez doar pe mine însumi, a fost o perioadă cu adevărat dificilă pentru mine, dar acum încep să ies la suprafață”, a declarat George Russell, după cursă.

Clasamentul general al piloților din F1

Kimi Antonelli (Mercedes) 302 puncte George Russell (Mercedes) 236 Lewis Hamilton (Ferrari) 199 Lando Norris (McLaren) 186 Charles Leclerc (Ferrari) 179 Max Verstappen (RedBull) 163 Oscar Piastri (McLaren) 120 Isack Hadjar (RedBull) 86 Liam Lawson (RedBull) 59 Pierre Gasly (Alpine) 41

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