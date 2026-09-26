Au votat să joace cu Israel! Momente incredibile la naționala Irlandei. Portarul a refuzat acest meci, dar majoritatea jucătorilor l-a vrut!
Scandal major între Irlanda și Israel din cauza războiului din Gaza. Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Au votat să joace cu Israel! Momente incredibile la naționala Irlandei. Portarul a refuzat acest meci, dar majoritatea jucătorilor l-a vrut!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 17:27
  • Meciul Israel - Irlanda, din Nations League B, a fost în primejdie să nu se dispute, pentru că unul dintre jucătorii verzi nu a vrut să înfrunte Israelul în plin conflict între cele două țări. 
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Meciul Israel - Irlanda, care risca să fie anulat după ce portarul Gavin Bazunu (Bolton) nu a mai vrut să joace din cauza „genocidului” din Gaza, se va disputa până la urmă așa cum era programat: duminică, la Debrecen (Ungaria), de la ora 21:45.

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16:50 Israel - Irlanda se joacă!

Directorul executiv al forului irlandez, David Courell, a dezvăluit ce s-a întâmplat, potrivit The Irish Independent:

„În această dimineață, un jucător și-a exprimat nemulțumirea față de antrenorul principal, și-a anunțat intenția de a se retrage din lot. Această nouă problemă a necesitat timp și deliberare din partea echipei. Au urmat patru ore de discuții, în principal cu jucătorii, dar și cu stafful și conducerea.

Au fost prezentate o mulțime de poziții. Am respectat pe deplin dreptul fiecăruia de a-și exprima opinia cu privire la acest subiect.

În cele din urmă, în ultimele 90 de minute, am organizat un vot în echipă privind respectarea programului. Majoritatea a vrut să joace și federația a luat decizia de a respecta acest program. Jucătorii vor să poarte banderole negre”.

Știrea inițială

Conflictul dintre Irlanda și Israel durează de mult timp. Și acum poate pune în pericol primul lor meci direct!

În noiembrie, federația de la Dublin (FAI) a cerut la UEFA și FIFA excluderea Israelului din fotbal după ce raportul ONU a conchis că a fost „genocid” în războiul din Gaza, cu peste 80.000 de victime palestiniene.

Scandal major Israel-Irlanda. Atac și reacție! S-a ajuns la nivel politic

Apel refuzat, la fel cum i s-a respins și ideea de a evita la tragerea la sorți o confruntarea directă în Liga Națiunilor. Ceea ce s-a întâmplat: cele două echipe sunt rivale în Nations League B. Cu două meciuri față în față pe teren neutru.

În ultimele zile, după reunirea loturilor, conflictul s-a aprins și mai mult, tensiunea devenind aproape insuportabilă.

Selecionerul Irlandei, islandezul Heimir Hallgrimsson, a tunat: „Jucăm împotriva genocidului”.

Iar forul israelian a replicat la fel de dur: „Jucăm împotriva prostiei întruchipate de antrenorul Irlandei”. S-a ajuns la nivel politic!

Portarul Irlandei nu mai vrea să intre pe teren cu Israel. Program dat peste cap

Dar pregătirile au continuat, și naționala verde a ajuns la Debrecen, în Ungaria, pentru meciul-tur, găzduit de Israel.

Bazunu nu mai vrea să joace contra Israelului. Foto: Imago Bazunu nu mai vrea să joace contra Israelului. Foto: Imago
Bazunu nu mai vrea să joace contra Israelului. Foto: Imago

Aici, moment șocant. Unul dintre fotbaliștii irlandezi, portarul Gavin Bazunu (Bolton), a anunțat în interiorul lotului că nu mai vrea să joace cu Israel, potrivit The Irish Independent, și totul a fost dat peste cap.

Antrenamentul și conferința nu au mai avut loc în această dimineață, așa cum erau programate, fiind întârziate pentru că selecționata Irlandei nu a venit la stadion. A rămas în hotel.

Arena din Debrecen, în așteptarea jucătorilor irlandezi. Foto: Imago Arena din Debrecen, în așteptarea jucătorilor irlandezi. Foto: Imago
Arena din Debrecen, în așteptarea jucătorilor irlandezi. Foto: Imago

UEFA așteaptă să ia o hotărâre. Orice se poate întâmpla. Și meciul e în pericol.

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