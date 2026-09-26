Rațiu i-a îndeplinit visul! VIDEO. Fundașul României, gest superb pentru un puști prezent la meciul cu Suedia: „Are și masca cu Sonic” +5 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Nationala

Rațiu i-a îndeplinit visul! VIDEO. Fundașul României, gest superb pentru un puști prezent la meciul cu Suedia: „Are și masca cu Sonic”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 15:27
  • Suedia - România 2-1. Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul naționalei, i-a îndeplinit un vis unui micuț prezent în tribune la meciul din Liga Națiunilor.
  • Ce gest a făcut internaționalul român pentru fanul său, mai jos în articol.
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România a cedat, vineri, în fața Suediei, la primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei.

Vedetele Gyokeres și Isak au punctat pentru gazde, în timp ce Man a marcat unicul gol al „tricolorilor”, chiar din pasa lui Rațiu.

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VIDEO. Rațiu i-a dăruit tricoul unui mic fan prezent la Suedia - România 2-1

Înaintea meciului, reporterii GOLAZO.ro au intervievat mai mulți fani români aflați în jurul Strawberry Arena din Solna.

Printre aceștia se afla și o familie, care este stabilită în Danemarca din anul 2012 și care venise la meci pentru a susține naționala, în special pe selecționerul Gheorghe Hagi.

Copilul lor pregătise și un banner pe care scria: „Sonic. Andrei Rațiu, îmi dai, te rog, tricoul tău?”. Micul fan își dorea să plece de la meciul cu Suedia cu un cadou din partea fundașului de la Rayo Vallecano.

Tatăl copilului a declarat înaintea meciului, pentru GOLAZO.ro: „Avem pregătit ceva. El este favoritul (n.r. - Andrei Rațiu). Are și masca cu Sonic la el. Asta e pentru Rațiu. Hai România!”.

La finalul partidei, Andrei Rațiu i-a îndeplinit visul copilului. În imaginile postate pe pagina de Facebook a echipei naționale, fanului i-a fost adus tricoul fundașului.

Ținut în brațe de tatăl său, copilul și-a stăpânit cu greu emoțiile.

Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României
Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României

Galerie foto (5 imagini)

Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României Andrei Rațiu i-a dăruit tricoul unui fan după meciul cu Suedia. Foto: captură Facebook/Echipa Națională de Fotbal a României
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Pentru „tricolori” urmează meciul cu Bosnia de luni, 28 septembrie, de pe Arena Națională. România încearcă să obțină o victorie pentru a trece mai repede peste înfrângerea suferită în fața Suediei.

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