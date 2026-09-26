De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori” +56 foto
Nationala

De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 14:10
  • Andrei Coubiș nu a cântat imnul României înaintea meciului cu Suedia, de la Stockholm, așa cum se întâmplase și în iunie, cu Georgia.
  • GOLAZO.ro a aflat motivul și reconstruiește povestea fundașului născut și crescut în Italia, din părinți români, care a ales Italia la juniori și apoi a revenit la „tricolori”.
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Andrei Coubiș nu a cântat imnul României nici înaintea meciului cu Suedia (1-2), de la Stockholm, primul din noua ediție a Ligii Națiunilor.

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Andrei Coubiș nu știe imnul României

Camerele de luat vederi au surprins același lucru și la partida cu Georgia (1-1), disputată în iunie: fundașul stă alături de coechipieri în timpul ceremoniei, dar nu intonează imnul României!

GOLAZO.ro a discutat cu persoane din anturajul loturilor naționale prin care a trecut fundașul, iar explicația primită este că acesta pur și simplu nu știe versurile „Deșteaptă-te, române!”. Nu este vorba despre un refuz de a cânta imnul.

Chiar dacă nu a cântat, Coubiș a ținut mâna la inimă, asemenea celorlalți „tricolori”. Cu ochii închiși, fundașul a trăit cu intensitate emoția momentului.

Născut în Italia, din familie de români

Coubiș s-a născut la Milano, pe 29 septembrie 2003, și a crescut în Italia. A fost format la academia lui AC Milan și a trecut ulterior pe la Sampdoria.

Legătura cu România a venit prin familie și prin fotbal. Părinții lui sunt români, din Suceava, iar Coubiș vorbește limba română.

A jucat pentru România la EURO Under 19 din 2022

La nivel internațional, fundașul a început în tricoul României. A jucat la U19, U20 și U21.

Andrei Coubiș a făcut parte din lotul României U19 la Campionatul European din 2022. El a marcat un gol în jocul cu Franța U19, scor 1-2.

A vrut să joace pentru Italia

Apoi a ales Italia. În 2023, Federația Italiană l-a convocat la U20, pentru o acțiune care avea și rolul de a pregăti echipa pentru Campionatul Mondial U20.

Coubiș a acceptat convocarea Italiei și nu a mai răspuns ulterior apelurilor dinspre Federația Română de Fotbal.

Emil Săndoi, selecționerul României U21 la acea vreme, a încercat să-l convingă să continue alături de „tricolori”, însă fără succes.

Coubiș a jucat un singur meci pentru naționala U21 a României, amicalul cu Olanda (0-0), când a făcut linia defensivă alături de Drăgușin și Racovițan. Săndoi pregătea echipa pentru EURO U21 din 2023.

De ce n-a mai vrut Coubiș să joace pentru România

Ruptura a început în 2022, la Campionatul European U19 din Slovacia. Înaintea meciului cu Italia, Coubiș, care juca la AC Milan, s-a întâlnit în hotel cu doi colegi de club din lotul italian.

Potrivit tatălui său, Gheorghe Coubiș, fundașul a fost acuzat atunci că ar fi vrut să „vândă” meciul. România a pierdut cu 1-2, iar Coubiș a intrat abia în minutul 69.

Episodul l-a afectat, iar Gheorghe Coubiș a susținut ulterior că fiul său nu a mai vrut să audă de naționala României.

Tatăl jucătorului a mai povestit un episod care, în opinia sa, a contribuit la această reacție: Coubiș ar fi cerut două tricouri ale naționalei pentru impresarul său, iar oficialii FRF i-ar fi cerut 100 de euro pentru ele.

Revenirea în România: convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Coubiș nu a ajuns însă să joace pentru naționala Italiei, iar trei ani mai târziu, fundașul și-a schimbat din nou opțiunea.

În ianuarie 2026, s-a transferat de la Sampdoria la Universitatea Cluj. Revenirea în fotbalul românesc i-a redeschis și drumul către echipa națională.

În martie, regretatul Mircea Lucescu l-a convocat pentru barajul cu Turcia, primul pas spre Campionatul Mondial din 2026.

A debutat în amicalul cu Slovacia

Coubiș a fost rezervă la Istanbul, în meciul pierdut de România cu 0-1. Eliminată din cursa pentru turneul final, România a jucat cinci zile mai târziu un amical cu Slovacia. Atunci a debutat Coubiș pentru naționala mare.

Avea 22 de ani. A fost titular la Bratislava, în partida pierdută de România cu 0-2, ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, care ajunsese însă pe patul de spital din cauza problemele acuzate după partida cu Turcia.

Titular și integralist în primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi din cel de-al mandat

După câteva luni, naționala a fost preluată de Gheorghe Hagi, care l-a convocat pentru noua campanie a naționalei și i-a acordat încredere încă de la primul meci.

Coubiș a fost titular în amicalul cu Georgia (1-1), disputat în iunie. A treia selecție a bifat-o din postura de rezervăîn testul cu Țara Galilor (2-1).

A urmat debutul în meciurile oficiale din mandatul lui Hagi. Cu Suedia, la Stockholm, fundașul a fost titular și integralist în partida pierdută de România cu 1-2.

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Strata și Eissat, în aceeași situație

Coubiș nu este singurul jucător din lotul României care nu cântă imnul.

Tony Strata și Lisav Eissat nu îl intonează nici ei. În cazul celor doi există însă o diferență importantă: nu vorbesc limba română.

Astfel de situații se regăsec și la alte naționale. Fotbaliști născuți sau crescuți în alte țări ajung să reprezinte o selecționată fără să cunoască limba suficient de bine pentru a-i cânta imnul.

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