„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Robert Lewandowski, în timpul meciului Polonia - Bosnia 0-0. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 16:15
  • Robert Lewandowski continuă să joace la naționala Poloniei, meciul cu Bosnia (0-0) a fost al 168-lea, dar căpitanul roș-albilor a fost ținta compatrioților.
  • Veteranul în vârstă de 38 de ani a fost criticat de propriul selecționer, iar jurnaliștii polonezi l-au desființat. 
  • Semnul care pune la îndoială prezența sa în următoarele meciuri. România va juca la Varșovia pe 2 octombrie. 
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Polonia nu a început deloc convingător Liga Națiunilor B. Doar 0-0 cu Bosnia acasă, la Varșovia, acolo unde va înfrunta și România, pe 2 octombrie, în a treia etapă a competiției.

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Lewandowski, fluierat, criticat după Polonia - Bosnia

Cum s-a terminat meciul, mulți spectatori (46.775 au fost în tribunele stadionului „Narodowy”) au început să fluiere echipa. Și pe Robert Lewandowski, unul dintre cei mai slabi jucători.

Veteranul, 38 de ani, e atacat din toate părțile în propria țară, de selecționer, de presă, de foștii internaționali.

„Nu a fost deloc un meci bun pentru Robert, este conștient de asta. Are așteptări mari de la el, lucrurile n-au funcționat. Ar fi putut gestiona mai bine unele situații”, a declarat Jan Urban, antrenorul Poloniei.

89 de goluri
și 38 de pase decisive are Lewandowski în 168 de meciuri pentru Polonia

„Lewandowski nu mai garantează calitate. Polonia, fără legendă”

Presa a fost mult mai dură cu el. „Lewandowski a mai avut meciuri proaste la națională, dar e dificil de amintit unul atât de rău.

Lewandowski, frustrat de propriile erori. Foto: Imago Lewandowski, frustrat de propriile erori. Foto: Imago
Lewandowski, frustrat de propriile erori. Foto: Imago

A pierdut mingea de multe ori și nu a ajutat practic cu nimic echipa. A fost lent, imprecis. Dezbaterea privind prezența lui la națională va reapărea, fără îndoială”, a comentat site-ul Meczyki.

Lewandowski nu poate minți legat de vârsta sa. A împlinit 38 de ani anul acesta, iar naționala, așa cum am văzut vineri, trebuie să înceapă serios să se pregătească pentru viața fără legendă. Pentru că astăzi el nu mai garantează calitate Meczyki, site polonez

La rândul său, cotidianul Przeglad Sportowy a completat: „Azi, mai mult ca niciodată, este clar că naționala Poloniei are nevoie de un nou atacant central.

Robert Lewandowski poate fi joker, o super-rezervă, dar folosirea lui de la început ar fi și în detrimentul echipei, și al atacantului însuși”.

Urăsc să spun asta, dar dacă e minutul 60 și Lewandowski nu joacă așa cum se așteaptă de la el, atunci îl înlocuim. Binele echipei este mai important decât individul Tomasz Hajto, ex-internațional polonez

Lewandowski a șchiopătat după meciul cu Bosnia

Polonezii nu-l mai vor titular pe Lewandowski nici cu Suedia (d, 28 septembrie), nici cu România (a, 2 octombrie), nici cu Bosnia (d, 5 octombrie).

Oricum, el ar putea fi menajat. Un semn arată că vârful nu s-a simțit bine după 0-0 cu Bosnia.

Înlocuit târziu, în minutul 87, căpitanul a fost văzut șchiopătând la finalul jocului.

„Se pare că atacul tare asupra lui în prima repriză a lăsat urme”, a scris Sport.pl.

Selecționerul Urban tocmai îl pierduse vineri seară pe Jakub Kaminski. S-a accidentat la aductori și nu va mai juca în următoarele trei meciuri de Nations League.

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