Intervenție la ambii plămâni Fostul atacant al naționalei Italiei, internat la Terapie Intensivă în stare foarte gravă
Foto: Imago
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Intervenție la ambii plămâni Fostul atacant al naționalei Italiei, internat la Terapie Intensivă în stare foarte gravă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 13:11
  • Daniel Osvaldo (40 de ani), fostul atacant al naționalei Italiei, a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în Argentina.
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Daniel Osvaldo, care a jucat în cariera sa la Inter, Roma, Juventus sau Southampton, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă.

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Daniel Osvaldo, operat de urgență la un spital din Argentina

Fostul atacant a resimțit mai multe episoade de dureri în piept, iar sora sa și un apropiat au contactat autoritățile după ce starea lui Osvaldo s-a agravat în ultima săptămână, informează sports.yahoo.com.

Acesta a fost internat la un spital din Llavallol, din apropiere de Buenos Aires, și supus imediat unei intervenții chirurgicale din cauza unui revărsat pleural sever pe partea dreaptă (acumulare de lichid în spațiul dintre plămân și peretele toracic).

Potrivit publicației Clarín, prognosticul medicilor este rezervat. Fostului fotbalist i s-ar fi efectuat o rezecție pulmonară, fiind extirpați „doi centimetri din fiecare plămân”.

Argentinianul se află în prezent la secția de terapie intensivă, unde se află în continuare sub supraveghere medicală.

După ce s-a retras din activitate, în 2020, Osvaldo s-a dedicat muzicii, iar recent a revenit în lumea sportului, ca analist la un post de televiziune.

În ultimii ani, acesta a explicat că suferea de depresie și urma un tratament psihiatric.

Cariera lui Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo s-a născut în Argentina, dar a ales să reprezinte naționala Italiei, pentru care a bifat 14 selecții și a marcat 4 goluri. A livrat și două pase decisive.

De-a lungul carierei sale, fostul atacant a jucat pentru AS Roma, Espanyol, Fiorentina, Lecce, Bologna, Boca Juniors, Inter, Juventus, Southampton sau Porto.

S-a remarcat cel mai mult la AS Roma, în tricoul căreia a jucat 57 de meciuri, reușind să înscrie 28 de goluri și să ofere 7 pase decisive.

Are în palmares un titlu în Italia, alături de Juventus, dar și unul în Argentina, cu Boca Juniors.

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