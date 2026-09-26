Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor” +56 foto
Foto: Sport Pictures și Iosif Popescu. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 14:33
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 14:33
  • Suedia - România 2-1. Ionuț Lupescu (57 de ani) a comentat eșecul suferit de „tricolori” în prima etapă a Ligii Națiunilor.
  • Fostul internațional a explicat ce ar trebui să schimbe selecționerul Gică Hagi (61 de ani) și a tras un semnal de alarmă cu privire la situația fotbalului românesc.
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Naționala României nu a putut să învingă Suedia la debutul lui Hagi pe banca naționalei, deși adversarii nordici nu au impresionat în mod deosebit.

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Suedia - România 2-1. Ionuț Lupescu: „Ai nevoie de jucători cu ritm”

Ionuț Lupescu este de părere că Gheorghe Hagi ar trebui să formeze lotul naționalei din jucători care evoluează constant la echipele de club.

„Cred că prea multe nu sunt de spus. Mi s-a părut o echipă mult mai bună decât a noastră, Suedia a jucat mai bine. Am rămas surprins de tehnicitatea și viteza de joc a suedezilor, față de a noastră, lentă, mai ales la mijlocul terenului.

Gică știe mai bine dacă această competiție o folosește ca să-și cunoască mai bine jucătorii, cu toate că jumătate au fost prin academia lui, și se concentrează pe preliminariile pentru EURO. Prea multe nu sunt de spus.

Eu cred că, în primul rând, trebuie să joace cu jucători care joacă la echipele lor. Asta e foarte important. Și pe timpul nostru, Gică, când era la Madrid sau Barcelona, nu juca tot timpul, dar atunci erau alte date, jucau numai doi străini. Era mult mai greu pentru un străin să se impună.

Ca selecționer, ai nevoie de jucători care joacă cât se poate de mult, pentru că altfel, dacă încerci să aduci jucătorii care nu joacă cât trebuie, o să ai o problemă. Ai nevoie de jucători cu ritm, care joacă săptămână de săptămână”, a declarat Lupescu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

N-avem noi jucători care să joace la cluburi foarte mari, spre deosebire de Suedia. Gică cred că vrea să-și facă o imagine, a schimbat sistemul de joc. Materialul nu s-a schimbat și n-are de unde să aducă alți jucători. Ionuț Lupescu

Fostul internațional a comentat și evoluția lui Ianis Hagi din meciul cu Suedia. Fiul selecționerului a fost criticat dur.

„Gică lucrează toată ziua cu jucătorii, el știe mai bine. Ianis a avut și meciuri mai bune, se vede că nu e într-o formă bună și nici fizic nu e la cea mai bună pregătire.

Mi-e greu să vorbesc de băiat de fotbalist, că și eu am fost, știu ce e în sufletul lui”.

Ionuț Lupescu este fiul lui Nicolae Lupescu, fost internațional și component al echipei care a câștigat primul titlu din istoria Rapidului, în 1967. Acesta a murit în 2017.

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Ionuț Lupescu: „Eu cred că e o problemă cu educația antrenorilor”

Un alt subiect abordat de Ionuț Lupescu a fost fotbalul românesc, despre care spune că se confruntă cu mai multe probleme, în special în privința antrenorilor.

„Eu cred că, dacă stai să te uiți de la Liga 1 în jos, competitivitatea lipsește cel mai mult. De aceea și noi forțăm acum la Liga 2 cu jucători de 15-16 ani, să sărim niște trepte.

Eu cred că e o problemă cu educația antrenorilor. N-am văzut nicio filosofie strategică din partea federației de ani de zile. La copii și juniori este vorba în principal să le luăm banii părinților, să jucăm meciuri săptămână de săptămână.

Copiii nu învață de fapt nimic, la 17-18 ani nu știu să facă anumite proceduri elementare pe care trebuia să le știe de la 12-13. E dureros! Avem jucători de 25 de ani care fac niște trasee, singuri cu poarta goală, cinci dau peste”.

Ne doare când vezi că echipa Suediei, care n-a fost niciodată foarte tehnică, ne-a depășit ieri la toate capitolele. Aici ne dăm seama unde suntem noi și unde sunt ei. Ionuț Lupescu

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