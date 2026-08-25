„Sunteți chiar atât de bătuți în cap?” Întrebarea care l-a enervat pe David Moyes: „Tu ce ai răspunde?”

David Moyes (63 de ani), antrenorul echipei Everton, a avut o reacție acidă la adresa unui jurnalist, înainte de meciul cu Preston North End din Cupa Ligii Angliei.

Întrebarea care l-a deranjat pe tehnicianul scoțian, mai jos.

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Everton a început cu dreptul noul sezon din Premier League, 2-0 cu Crystal Palace, iar acum își mută atenția spre Carabao Cup.

David Moyes: „Sunt jurnaliștii chiar atât de bătuți în cap?”

În șapte dintre ultimele opt participări în Cupa Angliei și Cupa Ligii, „caramelele” nu au depășit turul al patrulea, cea mai bună performanță fiind calificarea în sferturile de finală.

Meciul cu Preston este programat miercuri, de la 22:00 (ora României), iar prima întrebare primită la conferința de presă l-a enervat pe David Moyes.

Jurnalist: „O întrebare destul de simplă, David: cât de importante sunt cupele pentru tine în acest sezon? ”

David Moyes: „Tocmai am spus că, în opinia mea, este o întrebare pe care fiecare jurnalist o adresează fiecărui antrenor și, într-un fel, mă întreb: «oare jurnaliștii ăștia sunt chiar atât de bătuți în cap?»

Crezi că niciun antrenor nu vrea să câștige cupele? Desigur, toți ne dorim cupele, așa că răspunsul este da, cupele sunt extrem de importante.

Sunt mai importante decât menținerea în Premier League? Dacă ți-aș pune această întrebare, «Este mai important să câștigi o cupă decât să rămâi în Premier League?», care ar fi răspunsul tău?”

Jurnalist: „Aș spune că, pentru mine, este mai important să rămân în Premier League”

David Moyes: „Poftim, ai răspuns pe jumătate. Dar, desigur, vrem să ne descurcăm bine în cupă. Nu-mi vine în minte niciun antrenor care n-ar vrea să aibă un parcurs bun în cupă”.

Ulterior, jurnalistul l-a întrebat pe Moyes despre rotația jucătorilor în diferitele competiții în care este angrenată echipa sa, tehnicianul răspunzând că aceasta este „o întrebare bună”.

În sezonul precedent, Everton a părăsit Cupa Ligii Angliei în turul 3, după 0-2 cu Wolverhampton, iar în Cupa Angliei a pierdut primul meci în fața lui Sunderland, la loviturile de departajare.

Moyes și-a început cariera de antrenor chiar la Preston, în 1998, iar de-a lungul anilor a mai pregătit echipele Manchester United, Real Sociedad, Sunderland și West Ham. Al doilea său mandat pe banca lui Everton a început în ianuarie 2025.

A câștigat Supercupa Angliei cu Manchester United (2013/14) și Conference League cu West Ham (2022/23).

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