„Sunt momente decisive” Perioada din istoria Serbiei care l-a marcat pe legendarul tenismen: „Totul în viață are un motiv” +6 foto
Novak Djokovic. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Tenis

„Sunt momente decisive” Perioada din istoria Serbiei care l-a marcat pe legendarul tenismen: „Totul în viață are un motiv”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 17:04
  • Novak Djokovic (39 de ani, 5 ATP) a rememorat un episod dificil din copilăria sa, de la momentul în care Serbia a fost implicată într-un conflict armat, în 1999.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legendarul tenismen a atins cifre incredibile de-a lungul carierei sale, însă startul nu a fost deloc unul ușor, având în vedere condițiile pe care le-a avut în țara natală.

„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește și
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”

Novak Djokovic: „Acestea sunt momente decisive”

Născut la Belgrad, Djokovic avea 12 ani la momentul bombardamentelor NATO din 1999.

Acesta a fost nevoit să plece cu familia din clădirea unde locuia, pentru a se adăposti într-o construcție mai sigură, iar pe drum s-a împiedicat și a căzut, fără ca familia să observe.

Când s-a ridicat, sportivul a văzut un avion aruncând două bombe asupra unui spital din apropiere, lucru care a lăsat o amprentă puternică pentru un copil.

„Practic în fiecare zi, timp de ani de zile, a trebuit să stăm la coadă pentru pâine și lapte.

Acestea sunt momente decisive, ceva ce vreau să-l prezint ca un punct de cotitură pentru mine, atât ca jucător, cât și ca om.

Nu există regret sau resentimente. Dimpotrivă, este vorba de apreciere și recunoștință. Tot ce se întâmplă în viață are un motiv”, a spus Djokovic, pentru bbc.com.

Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei
Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei

Galerie foto (6 imagini)

Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei Novak Djokovic a câștigat trofeul 100 al carierei
+6 Foto
labels.photo-gallery

Novak Djokovic: „A trebuit să-mi reprim multe emoții

În plus, având în vedere costurile pentru a face tenis de performanță, Djokovic a povestit cum tatăl său a împrumutat bani de la „oameni nepotriviți”, pentru a-l putea susține din punct de vedere financiar.

„A trebuit să-mi reprim multe emoții care, mai târziu, au ieșit la suprafață pe teren. Pe teren, acolo mă simțeam în siguranță și confortabil. Era o zonă familiară.

Tenisul este mult mai mult decât un joc și o competiție. Este un teren definitoriu pentru cine sunt eu ca persoană”, a mai spus Djokovic.

24 de titluri de Grand Slam
a cucerit Djokovic de-a lungul carierei, dintr-un total de 101 trofee

Citește și

„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Mușchii îți salvează creierul  De ce tonusul fizic de la 30 de ani îți decide claritatea mintală la bătrânețe, explică dr. Ana Capisizu
#SănătosAcasă
16:10
Mușchii îți salvează creierul De ce tonusul fizic de la 30 de ani îți decide claritatea mintală la bătrânețe, explică dr. Ana Capisizu
Citește mai mult
Mușchii îți salvează creierul  De ce tonusul fizic de la 30 de ani îți decide claritatea mintală la bătrânețe, explică dr. Ana Capisizu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
ATP serbia novak djokovic bombardamente amintiri
Știrile zilei din sport
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Liga Campionilor
25.08
Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Citește mai mult
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Diverse
25.08
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Citește mai mult
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Superliga
25.08
Bîrligea, în Serie A S-a făcut transferul! Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Citește mai mult
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Alte sporturi
25.08
Supercupa României a fost anulată Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Citește mai mult
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:43
„Sper să nu fi dezamăgit” VIDEO: Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
„Sper să nu fi dezamăgit”  VIDEO:  Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
09:47
100 de milioane de dolari pentru un tricou? Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie!
100 de milioane de dolari pentru un tricou?  Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie! 
09:06
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
08:00
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Liga 2
25.08
A fost semnat contractul Arena de 32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Citește mai mult
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Superliga
25.08
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic!
Citește mai mult
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Cupa Romaniei
25.08
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Citește mai mult
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
B365
25.08
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
Citește mai mult
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 22 rapid 39 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share