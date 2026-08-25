„Sunt momente decisive” Perioada din istoria Serbiei care l-a marcat pe legendarul tenismen: „Totul în viață are un motiv”

Novak Djokovic (39 de ani, 5 ATP) a rememorat un episod dificil din copilăria sa, de la momentul în care Serbia a fost implicată într-un conflict armat, în 1999.

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Legendarul tenismen a atins cifre incredibile de-a lungul carierei sale, însă startul nu a fost deloc unul ușor, având în vedere condițiile pe care le-a avut în țara natală.

Novak Djokovic: „Acestea sunt momente decisive”

Născut la Belgrad, Djokovic avea 12 ani la momentul bombardamentelor NATO din 1999.

Acesta a fost nevoit să plece cu familia din clădirea unde locuia, pentru a se adăposti într-o construcție mai sigură, iar pe drum s-a împiedicat și a căzut, fără ca familia să observe.

Când s-a ridicat, sportivul a văzut un avion aruncând două bombe asupra unui spital din apropiere, lucru care a lăsat o amprentă puternică pentru un copil.

„Practic în fiecare zi, timp de ani de zile, a trebuit să stăm la coadă pentru pâine și lapte.

Acestea sunt momente decisive, ceva ce vreau să-l prezint ca un punct de cotitură pentru mine, atât ca jucător, cât și ca om.

Nu există regret sau resentimente. Dimpotrivă, este vorba de apreciere și recunoștință. Tot ce se întâmplă în viață are un motiv”, a spus Djokovic, pentru bbc.com.

Novak Djokovic: „A trebuit să-mi reprim multe emoții

În plus, având în vedere costurile pentru a face tenis de performanță, Djokovic a povestit cum tatăl său a împrumutat bani de la „oameni nepotriviți”, pentru a-l putea susține din punct de vedere financiar.

„A trebuit să-mi reprim multe emoții care, mai târziu, au ieșit la suprafață pe teren. Pe teren, acolo mă simțeam în siguranță și confortabil. Era o zonă familiară.

Tenisul este mult mai mult decât un joc și o competiție. Este un teren definitoriu pentru cine sunt eu ca persoană”, a mai spus Djokovic.

24 de titluri de Grand Slam a cucerit Djokovic de-a lungul carierei, dintr-un total de 101 trofee

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