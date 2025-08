David Popovici (20 de ani) i-a cerut autograful lui Pan Zhanle (20 de ani) direct pe acreditare la Campionatele Mondiale.

Înotătorul român a cucerit două medalii de aur în Singapore, la 100 m și 200 m liber.

David Popovici a surprins în Singapore, când a arătat în fața camerelor acreditarea semnată chiar de rivalul său, Pan Zhanle.

David Popovici i-a cerut autograful lui Pan Zhanle

Imaginile cu David și acreditarea cu autograful starului chinez au devenit virale în Asia.

Gestul a venit după o competiție dominată de David Popovici, care a cucerit aurul atât în proba de 100m liber, cât și în cea de 200m liber. În contrast, Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100m liber, a ratat calificarea în ambele finale.

A fost nevoit să se mulțumească doar cu un argint cu ștafeta de 4x200m liber a Chinei.

Popovici și Pan, respect reciproc

Deși rivalitatea cu Pan Zhanle este una dintre cele mai intense din natația mondială, între cei doi sportivi există o admirație profundă.

Înotătorul chinez a avut numai cuvinte de laudă la adresa românului: „El s-a născut să înoate, eu am ajuns aici doar prin muncă. Are povestea lui, eu o am pe a mea”.

După victoria din proba de 100m liber, unde a realizat al doilea timp din istorie și s-a apropiat la 11 sutimi de recordul lui Pan, Popovici a recunoscut că a studiat atent cursa-record a chinezului, pentru a-și îmbunătăți propria tehnică:

„Am făcut niște schimbări pentru proba de 100 din nevoia de a evolua și a înota mai repede. Adică, uite, am învățat de exemplu multe din tehnica și abordarea și eficiența lui Pan.

Urmărindu-i cursa și analizând-o din toate unghiurile – cursa lui de la Paris, actualul record mondial – am învățat multe și am încercat să-mi dau seama care sunt diferențele între ceea ce înot eu și ceea ce înoată el. Și am găsit multe lucruri pe care le-am putut îmbunătăți, dar așa e în sport”.

10 medalii a cucerit Popovici la competițiile majore, 4 la Mondiale și Europene, plus două la Jocurile Olimpice.

