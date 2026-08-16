Lixandru, ridiculizat Joao Felix, demonstrație de tehnică în fața fostului jucător de la FCSB » Ronaldo a aplaudat din tribună

- Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul lui Al Fateh, a avut o misiune dificilă la debutul noului sezon din Arabia Saudită, în înfrângerea cu Al Nassr, scor 0-3.
- Fostul jucător al FCSB a fost depășit spectaculos de Joao Felix la faza golului de 2-0.
Lixandru a ajuns la Al Fateh în această vară, după ce FCSB l-a cedat pentru aproximativ 600.000 de euro.
Joao Felix, demonstrație de tehnică în fața lui Lixandru
Faza a avut loc în minutul 40. Joao Felix, fost jucător la Atletico Madrid și Chelsea, a primit mingea la marginea careului, unde a fost întâmpinat de Lixandru și de un alt fotbalist al lui Al Fateh.
Portughezul a driblat elegant, i-a trimis mingea printre picioare lui Lixandru, a pătruns în careu și a finalizat pentru 2-0.
Reușita a fost aplaudată din tribună de Cristiano Ronaldo.
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Al Nassr deschisese scorul cu doar trei minute mai devreme. Angelo Gabriel a înscris în minutul 37.
Scorul final, 3-0, a fost stabilit în minutul 73 de Samu Costa, mijlocașul portughez transferat recent de Al Nassr de la Mallorca
Astfel, Al Nassr, echip antrenată de Ange Postecoglou, a început cu o victorie noul sezon din Saudi Pro League.
Lixandru, campion de două ori cu FCSB, a fost integralist pentru Al Fateh.
În tricoul roș-albaștrilor, mijlocașul a adunat 108 meciuri, în care a marcat 6 goluri și a oferit 4 pase decisive.