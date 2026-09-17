„Suntem foarte entuziasmați” Câte bilete s-au vândut la Dinamo - Farul + ce spun jucătorii care evoluează pentru prima dată pe Arena Națională

Dinamo va juca partida cu Farul Constanța pe Arena Națională, în etapa #10 din Superliga.

Partida este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30. Câte bilete s-au vândut până acum, în rândurile de mai jos

Meciul va fi live pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru prima dată după o pauză de aproape cinci luni, „câinii” vor disputa primul duel pe cel mai mare stadion al țării, celelalte meciuri de acasă având loc pe „Arcul de Triumf”, unde au obținut numai victorii.

Câte bilete s-au vândut la Dinamo - Farul

După primele nouă etape, formația antrenată de Nuno Campos este lider în Superliga, cu 20 de puncte, iar interesul pentru meciul cu Farul este unul ridicat.

Cu patru zile înaintea partidei au fost vândute peste 8.000 de bilete , scrie dinamo1948.club.

Potrivit sursei citate, oficialii clubului așteaptă o asistență de 20.000 de spectatori.

12.970 de spectatori au asistat la ultimul meci jucat de Dinamo pe Arena Națională, 3-1 cu Rapid, pe 26 aprilie

Cât costă biletele la Dinamo - Farul:

VIP Experience – Inel 1 – 600 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 180 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 120 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 80 lei

Tribuna 2 Elevi / Studenți / Pensionari – 56 lei

Tribuna 2 Family Zone - 50

Peluza PCH – Inel 1 – 40 lei

Peluza Oaspete – 40 lei

Primul meci pe Arena Națională pentru noile achiziții ale lui Dinamo

Oliver Hintsa, Martin Pascual, Diogo Pinto și Dean Zandbergen, transferați de Dinamo în această vară, au transmis un mesaj înaintea primului lor meci pe cel mai mare stadion din România.

Oliver Hintsa: „Așteptările mele? Sperăm să vină mulți fani. Va fi extraordinar să jucăm, în sfârșit, pe un stadion atât de mare. Este un vis. Îți dorești mereu să joci pe cele mai mari stadioane, mai ales în fața multor fani. Sper să vină cât mai mulți și să fie o atmosferă grozavă”

Martin Pascual: „Așteptăm cu nerăbdare acest meci. Suntem foarte entuziasmați. Personal, vreau să simt cum este să joc pe cel mai bun stadion din România. Îmi doresc să simțim sprijinul tuturor «câinilor roșii»”

Diogo Pinto: „Suntem încântați că vom juca pe Arena Națională. Am auzit că este un stadion de top și abia așteptăm să jucăm acolo. Vrem să-i chemăm pe fani, să vină să ne vadă, pentru că sigur va fi un meci bun”.

Dean Zandbergen: „Este un stadion mare, sper să văd acolo mulți dintre fanii noștri, să facem un meci frumos și, bineînțeles, să câștigăm. Dragi fani, sper să văd duminică, la meciul cu Farul! Așadar, fiți acolo, cumpărați-vă bilete!”

Citește și