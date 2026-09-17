Siegfried Mureșan (44 de ani), politicianul propus pentru funcția de prim-ministru, este pasionat de sport și urmărește anumite competiții în timpul liber.

Cum crede acesta că ar trebui utilizate fondurile europene în România și comparația făcută cu sportul, mai jos în articol.

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Europarlamentar al României, Siegfried Mureșan este noua propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, la mai bine de 4 luni distanță de demiterea Guvernului Bolojan.

Siegfried Mureșan urmărește tenisului și este fanul lui Rafael Nadal

Într-o biografie publicată pe site-ul său, Mureșan se declară un fan al tenisului, sport pe care îl și practică în timpul liber.

„În timpul liber, îmi place să joc tenis, dar și să urmăresc ori de câte ori am timp principalele turnee, și sunt fan al jucătorului spaniol Rafael Nadal”, se arată în autodescrierea făcută de politician.

Totodată, în urmă cu câteva luni, europarlamentarul a vorbit despre modul în care România ar trebui să gestioneze fondurile europene, lăsând de înțeles că țara are nevoie de altfel de investiții, nu doar de terenuri pentru sport.

„Dacă noi, România, ne propunem ca din politica de coeziune în următorii 20 de ani să facem doar terenuri de sport și instalații de iluminat, mi-e teamă că decalajul dintre România și celelalte state vest-europene, dacă acestea vor investi în inteligență artificială și în digitalizare, mă tem că decalajul dintre noi va crește.

Ca atare, este și în interesul nostru ca politica de coeziune să fie o politică care finanțează proiecte care contribuie direct la creșterea competitivității și la creșterea securității, unde este posibil”, transmitea Mureșan în aprilie 2026, potrivit radiocluj.ro.

Siegfried Mureșan e fan Corvinul

Mesajul politicianului născut la Hunedoara, după ce Corvinul a promovat în Liga 1:

„După 34 de ani, Corvinul Hunedoara revine în SuperLiga fotbalului românesc. Hunedoara e mândră de voi.

Mult succes în continuare! Astăzi am învins FC Voluntari cu 2-0”.

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