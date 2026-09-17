„Nu doar terenuri de sport”  Ideile premierului propus de Nicușor Dan + Ce sportiv legendar admiră și cu ce echipă ține
Siegfried Mureșan și Rafael Nadal. Foto: Facebook+IMAGO+montaj/GOLAZO.ro
Diverse

„Nu doar terenuri de sport” Ideile premierului propus de Nicușor Dan + Ce sportiv legendar admiră și cu ce echipă ține

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 22:33
  • Siegfried Mureșan (44 de ani), politicianul propus pentru funcția de prim-ministru, este pasionat de sport și urmărește anumite competiții în timpul liber.
  • Cum crede acesta că ar trebui utilizate fondurile europene în România și comparația făcută cu sportul, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Europarlamentar al României, Siegfried Mureșan este noua propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, la mai bine de 4 luni distanță de demiterea Guvernului Bolojan.

Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere
Citește și
Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere
Citește mai mult
Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere

Siegfried Mureșan urmărește tenisului și este fanul lui Rafael Nadal

Într-o biografie publicată pe site-ul său, Mureșan se declară un fan al tenisului, sport pe care îl și practică în timpul liber.

„În timpul liber, îmi place să joc tenis, dar și să urmăresc ori de câte ori am timp principalele turnee, și sunt fan al jucătorului spaniol Rafael Nadal”, se arată în autodescrierea făcută de politician.

Totodată, în urmă cu câteva luni, europarlamentarul a vorbit despre modul în care România ar trebui să gestioneze fondurile europene, lăsând de înțeles că țara are nevoie de altfel de investiții, nu doar de terenuri pentru sport.

„Dacă noi, România, ne propunem ca din politica de coeziune în următorii 20 de ani să facem doar terenuri de sport și instalații de iluminat, mi-e teamă că decalajul dintre România și celelalte state vest-europene, dacă acestea vor investi în inteligență artificială și în digitalizare, mă tem că decalajul dintre noi va crește.

Ca atare, este și în interesul nostru ca politica de coeziune să fie o politică care finanțează proiecte care contribuie direct la creșterea competitivității și la creșterea securității, unde este posibil”, transmitea Mureșan în aprilie 2026, potrivit radiocluj.ro.

Siegfried Mureșan e fan Corvinul

Mesajul politicianului născut la Hunedoara, după ce Corvinul a promovat în Liga 1:

„După 34 de ani, Corvinul Hunedoara revine în SuperLiga fotbalului românesc. Hunedoara e mândră de voi.

Mult succes în continuare! Astăzi am învins FC Voluntari cu 2-0”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
tenis tenis rafael nadal rafael nadal Nicusor Dan Nicusor Dan premier premier siegfried muresan siegfried muresan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:22
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
18:21
„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente, critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
„Nu se întâmplă prea des”  Luis de la Fuente, critică Barcelona:  „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share