„Vă doriți un atac ca acesta cu FCSB?” Imagine de colecție înainte de derby, cu trei fotbaliști uriași ai lui Dinamo
Marius Niculae, Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu FOTO FB Marius Niculae
Superliga

„Vă doriți un atac ca acesta cu FCSB?” Imagine de colecție înainte de derby, cu trei fotbaliști uriași ai lui Dinamo

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 21:00
  • Dinamo și FCSB joacă în derby-ul campionatului sâmbătă de la 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf
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Trei dintre cei mai importanți atacanți din istoria roș-albilor s-au pozat împreună înainte de meci.

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„Vă doriți un atac ca acesta în meciul derby de sâmbătă Dinamo vs FCSB?!”, a scris Marius Niculae alături de imaginea în care apare alături de Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu.

Format de Dinamo, Marius Niculae a jucat în trei etape la formația roș-albă. De la copii și juniori până în 2001, apoi între 2008 și 2012 și în 2015. Are 23 de pase de gol și 57 de goluri în 133 de apariții pentru „câini”.

Claudiu Niculescu a venit la Dinamo de la Craiova, în 2001, și a evoluat și el în trei rânduri pentru club: 2001-2002, 2003-2007 și 2009-2010. A fost și antrenorul lui Dinamo timp de 3 meciuri, în 2018. A marcat 105 goluri și a dat 2 assisturi în 220 de partide.

Și Ionel Dănciulescu a evoluat în tricoul roș-alb în 3 perioade: 1995-1997, 2002-2009 și 2010-2013. S-a retras de la Dinamo și a activat ulterior în conducerea clubului. Are 138 de goluri și 17 pase decisive în 322 de partide la club.

Marius Niculae, Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu în tricoul lui Dinamo, la un meci de la Buzău, în 2009. FOTO Imago Marius Niculae, Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu în tricoul lui Dinamo, la un meci de la Buzău, în 2009. FOTO Imago
Marius Niculae, Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu în tricoul lui Dinamo, la un meci de la Buzău, în 2009. FOTO Imago

Toți au marcat goluri de colecție cu Steaua/FCSB, care au intrat în istoria clubului și a Superligii.

Pentru derby-ul din etapa #8, Dinamo îi are în lot ca atacanți de meserie pe Alex Pop, Oliver Hintsa, Mamoudou Karamoko și noua achiziție Dean Zandbergen. George Pușcaș nu e încă apt 100%.

  • Niculae și Dănciulescu vor fi prezenți sâmbătă la arena „Arcul de Triumf” înainte de meci la Dinamo Fest, pentru un meet and greet cu fanii, de la ora 17:30.

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