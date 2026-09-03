Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, ar fi primit o ofertă importantă de la un club din Rusia, după ce transferul în MLS a picat.

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În ultimele zile, clubul american Minnesota United a înaintat o ofertă pentru jucătorul lui Dinamo.

Formația din MLS voia să-l împrumute pe Cîrjan, având opțiunea unui transfer definitiv pentru aproximativ 2,9 milioane de euro, dar mutarea a picat.

Ofertă pentru Cătălin Cîrjan din Rusia

Deși transferul la Minnesota United a picat, Cătălin Cîrjan ar putea pleca în această perioadă de la Dinamo. Căpitanul „câinilor” a primit o nouă ofertă, de această dată de la un club din Rusia, anunță prosport.ro.

În cazul în care echipa antrenată de Nuno Campos va accepta oferta, Cătălin Cîrjan va încasa o avere la noul său club: aproximativ 800.000 de euro pe sezon!

3 milioane de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Perioada de transferuri din Rusia se va încheia pe 11 septembrie, iar clauza de reziliere a contractului lui Cîrjan este de 5 milioane de euro. Totuși, Dinamo ar fi dispusă să-și vândă căpitanul și pentru o sumă mai mică.

Despre potențiala plecare a lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo s-a vorbit și în urmă cu aproximativ două luni, după despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic.

Atunci, arabii de la Al-Wahda ar fi dorit să-l numească pe croat pe banca tehnică și să achite clauza jucătorului, însă mutările nu s-au concretizat. Între timp, Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia.

Mai aproape de plecarea din România a fost în iarnă, atunci când Metalist Harkov era dispusă să plătească pentru Cîrjan 4,5 milioane de euro, dar transferul a picat.

În acest sezon, sub comanda lui Nuno Campos, Cătălin Cîrjan a jucat în 8 meciuri, reușind să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive.

Cătălin Cîrjan, despre oferta din MLS: „ N-am vorbit cu nimeni din club despre asta”

Miercuri, după meciul cu Sporting Liești, scor 4-1, din grupele Cupei României, Cătălin Cîrjan a vorbit despre oferta primită din MLS și despre viitorul său la Dinamo.

„Am auzit din presă de ofertă. N-am vorbit cu nimeni din club despre asta. Nu am putut să mă gândesc deloc. Am avut meci, m-am gândit 100% la el pentru că știam că voi fi titular. Aici mi-a fost gândul.

Conducătorii trebuie să vorbească, eu chiar nu știu ce se întâmplă cu asta. Nu m-am gândit la transfer, sunt după meci, sunt fericit că am câștigat și nu pot să zic mai multe”, a precizat Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

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