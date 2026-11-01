Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a pregătit mai multe surprize în primul „11” al echipei sale pentru meciul cu UTA Arad, din etapa #14 din Superliga.

Printre acestea se numără și titularizarea în premieră în campionat a lui Matthias Verreth (28 de ani).

Dinamo - UTA Arad se joacă astăzi, de la ora 20:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo e obligată să câștige pe Arena Națională dacă vrea să-și păstreze primul loc și la finalul acestei etape. „Câinii” au fost depășiți azi după ce U Craiova a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1.

Matthias Verreth, titular în premieră în campionat. Celelalte surprize ale lui Campos

Matthias Verreth, mijlocașul belgian transferat de Dinamo în această vară de la Bari, a fost titularizat în premieră de Nuno Campos în Superliga.

Acesta face parte din primul „11” pentru meciul cu UTA Arad după ce nu fusese inclus în lot cu CFR Cluj (2-2) și FC Botoșani (2-0).

Mijlocașul l-a înlocuit în echipa de start pe Andrei Mărginean, care este accidentat.

În celelalte etape din Superliga de până acum, Verreth fusese introdus pe parcursul reprizei secunde.

307 minute a bifat Matthias Verreth în acest sezon pentru Dinamo

În schimb, Verreth a fost titular în ambele meciuri din Cupa României disputate de Dinamo în acest sezon. A fost intregralist cu Sporting Liești (4-1) și a bifat 67 de minute cu Chindia (5-2).

O altă surpriză a lui Nuno Campos reprezintă schimbarea postului lui Cătălin Cîrjan, cel puțin pe foaia de joc. Căpitanul lui Dinamo va evolua ca atacant stânga.

Diogo Pinto a fost titularizat și el, mai ales după cele trei goluri marcate în meciul din Cupa României cu Chindia. Portughezul a oferit și o pasă decisivă în acea partidă.

Mamoudou Karamako a fost lăsat pe banca de rezerve, la fel ca Alexandru Musi, care a revenit în lotul „câinilor” după accidentarea suferită în luna septembrie.

Echipele de start pentru Dinamo - UTA Arad:

Dinamo : Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Verreth, D. Costa Pinto - Zandbergen, Cîrjan

: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Verreth, D. Costa Pinto - Zandbergen, Cîrjan Rezerve : A. Roșca Aliesei, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, C. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa

: A. Roșca Aliesei, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, C. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa Antrenor : Nuno Campos

: Nuno Campos UTA : Rosa – Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic – S. Mino, Roman - El Sawy, Papeau - Abdallah - M. Coman

: Rosa – Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic – S. Mino, Roman - El Sawy, Papeau - Abdallah - M. Coman Rezerve : Gorcea, Bădescu, Sabău, Sinani, Tăroi, Tzioni, Ivanov

: Gorcea, Bădescu, Sabău, Sinani, Tăroi, Tzioni, Ivanov Antrenor: Adrian Mihalcea

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